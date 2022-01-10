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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:15

Не є клієнтом банку.
Цікавить відкрити деп і думаю щодо Правильної картки.

1. Правильна - кредитка чи дебетка? Чи є кредитний ліміт? Як є, чи можна його поставити на "0"? (*взагалі кредитка не потрібна, тож може є кращі варіанти)
2. Вхід сепом на картку безкоштовно?
3. Вихід (через онлайн банк) сепом теж? Ліміт 50К тут не враховується?
4. Чи можна поповнити її, а з неї відкрити деп дистанційно?
5. Онлайн банкінг і СМС безкоштовні? Страхування не нав'язують?

Які взагалі є суттєві недоліки?))
Дякую.
dim.ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:53

dim.ua
1. Кредитка. Со старту после получения подают инфу в БКИ - о заключении договора с нулевым лимитом. Рассмотреть лимит обещают через 3 месяца пользования. Без вашего согласия лимит не утвердят. На счет более лучших вариантов не скажу - просто правильная нужна для получения кишмыша и возможно для валютообмена. Остальное сопутсвующее.
2. Бесплатно и СЭПы и входящие р2р.
3. Не знаю зачем Вам для выхода СЭП, но р2р отлично стягивается чужими сервисами и бесплатно.
4. Про депо не скажу - не видел тут ничего интересного, но пополнять карту бесплатно - легко.
5. Бесплатно и банкинг и информирование. Страховки не навязывают.

Главный недостаток - кишмиша мало - всего 1000 на полгода. А так карты как карты.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:37

Re: Кредобанк

депо открыть можно
доллар процент никакой но банк в топе надежности
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:30

  Искатель написав:
  Hotab написав:У меня смс такое:

Zalyshylosya: rozrahunok 0 UAH; popovnennya 6000 UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH. Pravyl’na kartka kredobank.com.ua/pcard Lic.NBU43/11.10.11 #96 u DRB

Хотя перевел р2р 6 тыс и сразу же на 3100 расплатился.


А когда это происходило?
Я вот завел 5000 СЭПом (бросил с Альфы платеж по реквизитам) и еще 1000 бросил переводом с карты на карту с ПУМБа. Перевод P2P делал 7.01.
Сегодня пришла СМСка, что осталось пополнение на 1000 грн (т.е. вот эта переброшенная по P2P еще не учлась).
А по расчетам там вообще неправильная цифра отображается, похоже, считали "от балды".

Аналогічно, витрати всі відліхтарні то не грають суми на 1,5 грн, то на більше, як не крути. Краще б на свята не юзал.
Зійшлося лише поповнення.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:44

Re: Кредобанк

Аналогічно по 3 картам не сходятся траты и пополнения. Надо бы представителю банка обратить на это внимание соответствующие слуюбы. А еще лучше, дать по шее программерам сделать такую инфу по карте в кабинете.
valya
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