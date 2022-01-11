|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:40
nickvlk1 , да.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6508
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52
nickvlk1 написав: Kredobank написав: V2 написав:Kredobank
В Мастеркард Більше відразу можна реєструвати "Правильну" картку?
Добрий день! Правильна картка бере участь у Програмі Mastercard Більше.
По правильній серебряні бали нараховуються в МС Більше?
Золотые. Но поначалу м.б. и серебрянные. Потом устаканиваются
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7689
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 2151 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:02
Flamingo , коль уж упомянули, я немного офтопну:
подскажите пожалуйста, из нижеперечисленных карт кто участвует в МБильше?
О.карта, В5, Все можу, Коко. Спасибо.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6508
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 1614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 січ, 2022 10:10
Hotab написав:Flamingo
, коль уж упомянули, я немного офтопну:
подскажите пожалуйста, из нижеперечисленных карт кто участвует в МБильше?
О.карта, В5, Все можу, Коко. Спасибо.
Всеhttps://bilshe.mastercard.ua/faq/profile/banks_bilshe
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4148
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 січ, 2022 23:53
У Кредо есть в Киеве зоны самообслуживания для пополнения карт 24\7 ?
-
dim.ua
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 25.10.10
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 00:03
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 08:43
dim.ua написав:
У Кредо есть в Киеве зоны самообслуживания для пополнения карт 24\7 ?
в центре , ул.Михайлоская есть зона
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|