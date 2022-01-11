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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:40

nickvlk1 , да.
Hotab
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Повідомлень: 6519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 09:52

  nickvlk1 написав:
  Kredobank написав:
  V2 написав:Kredobank
В Мастеркард Більше відразу можна реєструвати "Правильну" картку?

Добрий день! Правильна картка бере участь у Програмі Mastercard Більше.


По правильній серебряні бали нараховуються в МС Більше?

Золотые. Но поначалу м.б. и серебрянные. Потом устаканиваются
Flamingo
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Повідомлень: 7690
З нами з: 20.03.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 2153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:02

Flamingo , коль уж упомянули, я немного офтопну:
подскажите пожалуйста, из нижеперечисленных карт кто участвует в МБильше?
О.карта, В5, Все можу, Коко. Спасибо.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 10:10

  Hotab написав:Flamingo , коль уж упомянули, я немного офтопну:
подскажите пожалуйста, из нижеперечисленных карт кто участвует в МБильше?
О.карта, В5, Все можу, Коко. Спасибо.

Все

https://bilshe.mastercard.ua/faq/profile/banks_bilshe
velvet
 
Повідомлень: 4150
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 641 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:53

У Кредо есть в Киеве зоны самообслуживания для пополнения карт 24\7 ?
dim.ua
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Повідомлень: 155
З нами з: 25.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:03

dim.ua
например, https://kredobank.com.ua/info/map?n=%D0 ... &r=9&t=2,3
vvs2k
 
Повідомлень: 67
З нами з: 09.04.18
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:43

  dim.ua написав:У Кредо есть в Киеве зоны самообслуживания для пополнения карт 24\7 ?

в центре , ул.Михайлоская есть зона
lamal
 
Повідомлень: 121
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:45

Re: Кредобанк

Інет.банкінг у когось працює?
Zochan
 
Повідомлень: 428
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 13:56

Zochan
"...спробуйте пізніше.. " пише
KVV
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 29.11.18
Подякував: 44 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:05

  Zochan написав:Інет.банкінг у когось працює?

не працює
lamal
 
Повідомлень: 121
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 285286287288>
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