Казначеи попросили отключить, чтобы не раскупили всю валюту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:05
Додано: Сер 12 січ, 2022 14:38
Zochan
Добрий день! Дійсно спостерігались труднощі у роботі онлайн-банкінгу, але вже все працює. Перепрошуємо за незручності
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:08
Kredobank
ми ще спостерігаємо труднощі з виплатою перших 500 грн тим хто виконав умови гри, чи у Вас все по плану?
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:14
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:16
Re: Кредобанк
А продаж валюти підходить під поповнення картки для акції?
Додано: Сер 12 січ, 2022 19:19
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