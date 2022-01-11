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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:05

  Zochan написав:Інет.банкінг у когось працює?

Казначеи попросили отключить, чтобы не раскупили всю валюту :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:38

Zochan
Добрий день! Дійсно спостерігались труднощі у роботі онлайн-банкінгу, але вже все працює. Перепрошуємо за незручності :)
Kredobank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:08

Kredobank
ми ще спостерігаємо труднощі з виплатою перших 500 грн тим хто виконав умови гри, чи у Вас все по плану?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:14

  Искатель написав:
  Zochan написав:Інет.банкінг у когось працює?

Казначеи попросили отключить, чтобы не раскупили всю валюту :)

ага, думаю за вчерашний курс пенделя получили по вертикали
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:16

Re: Кредобанк

А продаж валюти підходить під поповнення картки для акції?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:19

  Пансер написав:А продаж валюти підходить під поповнення картки для акції?


вряд ли, это ж с внутреннего счета
там еще трудности со снятием для старичков, лучше не смешивать смененные с зашедшими безналом
cohan
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  #<1 ... 285286287288
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