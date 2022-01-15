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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 15:29
Kredobank написав:
З виплатою перших 500 бонусних гривень все по плану. Повідомте, будь ласка, ви виконали умови та очікуєте виплати у січні?
Так, вже бачу свої 500 на рахунку.
Дійсно все по плану!
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Додано: Суб 15 січ, 2022 20:58
По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?
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Kevin
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:26
valya написав:
https://mustbe.ml/tables/gold
Kevin написав:
По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?
Там в списке Правильной карты нет. Какую карту смотреть?
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Kevin
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Додано: Суб 15 січ, 2022 21:50
Kevin
У меня 12 грн./ 1 золотой
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valya
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Додано: Суб 15 січ, 2022 22:00
valya написав:Kevin
У меня 12 грн./ 1 золотой
За покупки? За переводы не дают?
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Kevin
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Додано: Суб 15 січ, 2022 22:01
Kevin
Нет!
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