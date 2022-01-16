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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:29

  Kredobank написав:З виплатою перших 500 бонусних гривень все по плану. Повідомте, будь ласка, ви виконали умови та очікуєте виплати у січні?

Так, вже бачу свої 500 на рахунку.
Дійсно все по плану!
KVV
 
Повідомлень: 1058
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 20:58

Re: Кредобанк

По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?
Kevin
 
Повідомлень: 543
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:17

  Kevin написав:По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?

https://mustbe.ml/tables/gold
valya
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Повідомлень: 1608
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:26

  valya написав:
  Kevin написав:По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?

https://mustbe.ml/tables/gold


Там в списке Правильной карты нет. Какую карту смотреть?
Kevin
 
Повідомлень: 543
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 21:50

Kevin
У меня 12 грн./ 1 золотой
valya
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:00

  valya написав:Kevin
У меня 12 грн./ 1 золотой

За покупки? За переводы не дают?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 22:01

Kevin
Нет!
valya
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 03:37

  Kevin написав:
  valya написав:Kevin
У меня 12 грн./ 1 золотой

За покупки? За переводы не дают?


станет кредиткой - будут давать :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 07:15

С чем связано, что обычная никакая не премиальная Правильная карта так щедро наливает золотые монеты? Посмотрел в аккаунте, так остальные банки льют только серебро , да и то за транзакцию, а не за сумму операции. А тут...
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 07:25

  Hotab написав:С чем связано, что обычная никакая не премиальная Правильная карта так щедро наливает золотые монеты? Посмотрел в аккаунте, так остальные банки льют только серебро , да и то за транзакцию, а не за сумму операции. А тут...

Ну как обычная... У карты уровень World. Это уже не обычный Classic а повыше. У того же сибаса ньюшки тоже World и за них тоже льют золотые баллы. Тут думаю все зависит от договора банка с МС. Программа то МСишная - вот как с ними договорились так балы и льются
Flamingo
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