Так, вже бачу свої 500 на рахунку.
Дійсно все по плану!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 січ, 2022 15:29
Додано: Суб 15 січ, 2022 20:58
Re: Кредобанк
По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?
Додано: Суб 15 січ, 2022 21:17
Додано: Суб 15 січ, 2022 21:26
Там в списке Правильной карты нет. Какую карту смотреть?
Додано: Суб 15 січ, 2022 22:00
Додано: Нед 16 січ, 2022 03:37
Додано: Пон 17 січ, 2022 07:15
С чем связано, что обычная никакая не премиальная Правильная карта так щедро наливает золотые монеты? Посмотрел в аккаунте, так остальные банки льют только серебро , да и то за транзакцию, а не за сумму операции. А тут...
Додано: Пон 17 січ, 2022 07:25
Ну как обычная... У карты уровень World. Это уже не обычный Classic а повыше. У того же сибаса ньюшки тоже World и за них тоже льют золотые баллы. Тут думаю все зависит от договора банка с МС. Программа то МСишная - вот как с ними договорились так балы и льются
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