щедро, но уровень Альфы и Аваля: 0,5% или даже меньше
связано с показателями - иначе хрен бы они акцию за расчеты замутили
но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:19
щедро, но уровень Альфы и Аваля: 0,5% или даже меньше
связано с показателями - иначе хрен бы они акцию за расчеты замутили
но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами
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