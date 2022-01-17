щедро, но уровень Альфы и Аваля: 0,5% или даже меньше
связано с показателями - иначе хрен бы они акцию за расчеты замутили
но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 січ, 2022 09:19
щедро, но уровень Альфы и Аваля: 0,5% или даже меньше
связано с показателями - иначе хрен бы они акцию за расчеты замутили
но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами
Додано: Пон 17 січ, 2022 10:20
Re: Кредобанк
А можно подробнее о плюшках? Валютообмен - бесспорно. Но после окончания акции "1000 грн" я пока не вижу концепцию использования "правильной" (к золотым монетам в МБильше присматриваюсь). Не закрою,но и активно юзать - пока не уверен. Но может действительно надо распробовать, как Аллу, которую я изначально тоже не оценил.
Додано: Пон 17 січ, 2022 10:38
После окончания акции "1000 грн" карта Правильная ляжет на полку, а счета будут активно использоваться исключительно под валютообмен.
Круче Кредо на моменте в этом направлении только Львов, но у нас его нет ((
Додано: Пон 17 січ, 2022 11:13
Додано: Пон 17 січ, 2022 11:15
Правильна картка + MC Більше
У переліку карт незабаром з'явиться Правильна картка. Умови накопичення такі ж як дебетових карт 12 гривень - 1 золотий бал.
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:28
как понять, что мне пришло кредитное предложение?
Или, возможно, меня рассмотрели и не стали давать?
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