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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:19

  Hotab написав:С чем связано, что обычная никакая не премиальная Правильная карта так щедро наливает золотые монеты? Посмотрел в аккаунте, так остальные банки льют только серебро , да и то за транзакцию, а не за сумму операции. А тут...


щедро, но уровень Альфы и Аваля: 0,5% или даже меньше
связано с показателями - иначе хрен бы они акцию за расчеты замутили

но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:20

Re: Кредобанк

  cohan написав:но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами

А можно подробнее о плюшках? Валютообмен - бесспорно. Но после окончания акции "1000 грн" я пока не вижу концепцию использования "правильной" (к золотым монетам в МБильше присматриваюсь). Не закрою,но и активно юзать - пока не уверен. Но может действительно надо распробовать, как Аллу, которую я изначально тоже не оценил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:38

  Hotab написав:
  cohan написав:но банчик интересный, если распробовать, и активно занялся додатком / услугами

А можно подробнее о плюшках? Валютообмен - бесспорно. Но после окончания акции "1000 грн" я пока не вижу концепцию использования "правильной" (к золотым монетам в МБильше присматриваюсь). Не закрою,но и активно юзать - пока не уверен. Но может действительно надо распробовать, как Аллу, которую я изначально тоже не оценил.

После окончания акции "1000 грн" карта Правильная ляжет на полку, а счета будут активно использоваться исключительно под валютообмен.
Круче Кредо на моменте в этом направлении только Львов, но у нас его нет ((
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:13

  Kevin написав:По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?

Добрий день! Для Правильної картки умови такі ж як і у дебетових карт.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 11:15

Правильна картка + MC Більше

  Kevin написав:
  valya написав:
  Kevin написав:По Правильной карте условия накопления золотых баллов такие, как у дебетовых карт или как у кредитной карты?

https://mustbe.ml/tables/gold


Там в списке Правильной карты нет. Какую карту смотреть?

У переліку карт незабаром з'явиться Правильна картка. Умови накопичення такі ж як дебетових карт 12 гривень - 1 золотий бал.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:28

  Kredobank написав:
  klug написав:
  Kredobank написав:Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт.

  Kredobank написав:Будь ласка, кредитний ліміт стане доступний після пів року користування карткою.

І як Вам вірити?

Після, трьох місяців. Перепрошуємо, що збили з пантелику. В попередньому коментарі виправили.

как понять, что мне пришло кредитное предложение?
Или, возможно, меня рассмотрели и не стали давать?
Ромасик
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  #<1 ... 288289290291
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