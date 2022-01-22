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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:27
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:01
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:05
Представник, схоже, досі святкує.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:07
Да что тут пояснять. Представитель привык говорить на банковском языке а не на человеческом . Перевожу на человеческой - проценты начисляются один раз в последний день месяца. Это был его ответ. Но вопрос был о другом - вопрос касался начисляются ли проценты по остаткам по счету на каждый день. Не знаю как это реализовано в кредо но обычно да - проценты начисляются по фактическим остаткам на счёте за каждый день. Если только нет какого-нибудь мудреного способа начисления типа как в газмясе по прозапасам, когда берется минимальный остаток по одному из дней месяца. Как-то так...
Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:36
Re: Кредобанк
оф пред ... попробую подитожить ,совместное вангование... на примере, верно ?
в пн перекинул ..в четверг снял ...процент капнет 6% годовых минус налоги за 2 дня ( вт,ср ) в конце месяца ...
Додано: Суб 22 січ, 2022 11:22
из комментария klug и прочих условий это и следует,
я тоже пользуюсь исходя из, но до конца месяца не снимаю
в доках найти что-то конкретнее нереально
Додано: Суб 22 січ, 2022 16:19
Re: Кредобанк
Мій коментар - ци витяг з першого ж документу, котрий має аж одну сторінку, на
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:53
Re: Кредобанк
Все точки расставит последний день месяца. Тоже несколько дней на Ощадном пролежала крупная сумма.
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