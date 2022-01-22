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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:27

  Kredobank написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , 6 % на ощадном рахунке к правильной как считают..по ежедневным остаткам ?

Добрий день! 6% річних нараховуюються на залишок на ощадному рахунку станом на кінець місяця.


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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:01

  Kredobank написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , 6 % на ощадном рахунке к правильной как считают..по ежедневным остаткам ?

Добрий день! 6% річних нараховуюються на залишок на ощадному рахунку станом на кінець місяця.


поясните плиз , на пальцах , эт как ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:05

Документ пише таке:
Щомісячно за фактичний строк знаходження коштів на поточному рахунку (за виключенням першого та останнього дня знаходження коштів на рахунку)

Представник, схоже, досі святкує.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:07

Да что тут пояснять. Представитель привык говорить на банковском языке а не на человеческом ;). Перевожу на человеческой - проценты начисляются один раз в последний день месяца. Это был его ответ. Но вопрос был о другом - вопрос касался начисляются ли проценты по остаткам по счету на каждый день. Не знаю как это реализовано в кредо но обычно да - проценты начисляются по фактическим остаткам на счёте за каждый день. Если только нет какого-нибудь мудреного способа начисления типа как в газмясе по прозапасам, когда берется минимальный остаток по одному из дней месяца. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:36

Re: Кредобанк

оф пред ... попробую подитожить ,совместное вангование... на примере, верно ?
в пн перекинул ..в четверг снял ...процент капнет 6% годовых минус налоги за 2 дня ( вт,ср ) в конце месяца ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:22

  lincoln2 написав:оф пред ... попробую подитожить ,совместное вангование... на примере, верно ?
в пн перекинул ..в четверг снял ...процент капнет 6% годовых минус налоги за 2 дня ( вт,ср ) в конце месяца ...


из комментария klug и прочих условий это и следует,
я тоже пользуюсь исходя из, но до конца месяца не снимаю

в доках найти что-то конкретнее нереально
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:19

Re: Кредобанк

  cohan написав:из комментария klug и прочих условий это и следует,
я тоже пользуюсь исходя из, но до конца месяца не снимаю

в доках найти что-то конкретнее нереально

Мій коментар - ци витяг з першого ж документу, котрий має аж одну сторінку, на сторінці вкладу. Якщо це нереальна задача для пошуку, то у мене погані новини...
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:53

Re: Кредобанк

Все точки расставит последний день месяца. Тоже несколько дней на Ощадном пролежала крупная сумма.
lel
 
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