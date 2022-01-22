Додано: Нед 23 січ, 2022 14:59

klug написав: cohan написав: из комментария klug и прочих условий это и следует,

я тоже пользуюсь исходя из, но до конца месяца не снимаю



в доках найти что-то конкретнее нереально из комментария klug и прочих условий это и следует,я тоже пользуюсь исходя из, но до конца месяца не снимаюв доках найти что-то конкретнее нереально

Мій коментар - ци витяг з першого ж документу, котрий має аж одну сторінку, на сторінці вкладу . Якщо це нереальна задача для пошуку, то у мене погані новини... Мій коментар - ци витяг з першого ж документу, котрий має аж одну сторінку, на. Якщо це нереальна задача для пошуку, то у мене погані новини...

я знаю эту сторинку также как вы знаете (или не знаете?) что это всего лишь наложение на другие сторинки, например, пакетныеа они в свою очередь наложение на общие сторинки политика банка, где и должен быть описан принцип,как кстати он описан в ПУМБе и Альфеувы, у Кредо в тех сторинках, а я перечитал их все околотемы - по своим пакетм и сопутствующим - принципа начисления процентов со словами щоденно, добу и т.п. нету, только отсылки на "действующе ставки"поэтому исходим израз нет в формулировке "на конец месяца" и прочие минимальные остатки - скорее всего , тут как и у всех нормальных - по остаткам на начало и конец дня, кроме первого и последнего