Додано: Нед 23 січ, 2022 20:12

mustbe написав: cohan написав: по остаткам на начало и конец дня по остаткам на начало и конец дня

Строго говоря - нет никакого остатка на начало дня.

Есть только на конец дня Строго говоря - нет никакого остатка на начало дня.Есть только на конец дня

Я бы не был столь категоричен. В принципе остаток на конец сегодняшнего дня является остатком на начало завтрашнего. И если уж быть педантично точным то в банках если что-то "на" то это на утро. Баланс НА 1 января это то что сформировано по оборотно сальдовой ведомости за 31 декабря. Аналогично остаток по счету "на" начало дня.А вот "за" это то что было вчера. И уже закончилось. Баланс ЗА 1 января - это то что сформировали по операциям ЗА этот день к моменту закрытия.Но говорить остаток на вечер в банках не принято. По балансу ЗА такое то число - это то что вы называете "остаток на вечер", а по балансу НА такое то число, это то что - "остаток на утро".Как-то так...