согласен, на конец + не день внесения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 січ, 2022 18:55
Додано: Нед 23 січ, 2022 20:12
Я бы не был столь категоричен. В принципе остаток на конец сегодняшнего дня является остатком на начало завтрашнего. И если уж быть педантично точным то в банках если что-то "на" то это на утро. Баланс НА 1 января это то что сформировано по оборотно сальдовой ведомости за 31 декабря. Аналогично остаток по счету "на" начало дня.
А вот "за" это то что было вчера. И уже закончилось. Баланс ЗА 1 января - это то что сформировали по операциям ЗА этот день к моменту закрытия.
Но говорить остаток на вечер в банках не принято. По балансу ЗА такое то число - это то что вы называете "остаток на вечер", а по балансу НА такое то число, это то что - "остаток на утро".
Как-то так...
Додано: Пон 24 січ, 2022 15:22
Re: Кредобанк
ну что, свезет нам с представныком или скорее 31 января настанет?
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:44
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:51
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