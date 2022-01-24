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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 18:55

  mustbe написав:
  cohan написав:по остаткам на начало и конец дня

Строго говоря - нет никакого остатка на начало дня.
Есть только на конец дня


согласен, на конец + не день внесения
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:12

  mustbe написав:
  cohan написав:по остаткам на начало и конец дня

Строго говоря - нет никакого остатка на начало дня.
Есть только на конец дня

Я бы не был столь категоричен. В принципе остаток на конец сегодняшнего дня является остатком на начало завтрашнего. И если уж быть педантично точным то в банках если что-то "на" то это на утро. Баланс НА 1 января это то что сформировано по оборотно сальдовой ведомости за 31 декабря. Аналогично остаток по счету "на" начало дня.
А вот "за" это то что было вчера. И уже закончилось. Баланс ЗА 1 января - это то что сформировали по операциям ЗА этот день к моменту закрытия.
Но говорить остаток на вечер в банках не принято. По балансу ЗА такое то число - это то что вы называете "остаток на вечер", а по балансу НА такое то число, это то что - "остаток на утро".
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:22

Re: Кредобанк

ну что, свезет нам с представныком или скорее 31 января настанет?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:36

На Ощадик ведь можно СЭПить напрямую,верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:44

  novichok написав:На Ощадик ведь можно СЭПить напрямую,верно?

На Кишеню? На старую Кишеню я так кадато делал, прям на 2620хх
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:51

  Amethyst написав:
  novichok написав:На Ощадик ведь можно СЭПить напрямую,верно?

На Кишеню? На старую Кишеню я так кадато делал, прям на 2620хх

На кишеню,да
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:50

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:На Ощадик ведь можно СЭПить напрямую,верно?

На Кишеню? На старую Кишеню я так кадато делал, прям на 2620хх

На кишеню,да

Воно-то можна, але ж треба і план поповнень на Правильній виконувати.
klug
 
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