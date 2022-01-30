Hotab написав:novichok , после 15 числа текущего месяца начало вашего забега уже в новом месяце. Этот месяц в зачёт не пойдет.
Немного поменялись условия. На сайте не нашел, но в отделении дали распечатку: " Пакет відкрито у поточному місяці( з 1 по 30,31 число- для отримання бонусу необхідно виконати Умова 1+ Умова2 щомісячно протягом 6 місяців починаючи з 1по 31число наступного місяця" Получил свою 13го. Пополнял кєшєм. Сказали, что условие 1 еще не действует. Жду 1 число.
Hotab написав:novichok , после 15 числа текущего месяца начало вашего забега уже в новом месяце. Этот месяц в зачёт не пойдет.
Немного поменялись условия. На сайте не нашел, но в отделении дали распечатку: " Пакет відкрито у поточному місяці( з 1 по 30,31 число- для отримання бонусу необхідно виконати Умова 1+ Умова2 щомісячно протягом 6 місяців починаючи з 1по 31число наступного місяця" Получил свою 13го. Пополнял кєшєм. Сказали, что условие 1 еще не действует. Жду 1 число.