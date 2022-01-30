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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
35
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 21:29

  lel написав:
  Hotab написав:novichok , после 15 числа текущего месяца начало вашего забега уже в новом месяце. Этот месяц в зачёт не пойдет.

Немного поменялись условия. На сайте не нашел, но в отделении дали распечатку:
" Пакет відкрито у поточному місяці( з 1 по 30,31 число- для отримання бонусу необхідно виконати
Умова 1+ Умова2 щомісячно протягом 6 місяців починаючи з 1по 31число наступного місяця"
Получил свою 13го. Пополнял кєшєм. Сказали, что условие 1 еще не действует. Жду 1 число.

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denmayer
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 23:00

  denmayer написав:
  lel написав:
  Hotab написав:novichok , после 15 числа текущего месяца начало вашего забега уже в новом месяце. Этот месяц в зачёт не пойдет.

Немного поменялись условия. На сайте не нашел, но в отделении дали распечатку:
" Пакет відкрито у поточному місяці( з 1 по 30,31 число- для отримання бонусу необхідно виконати
Умова 1+ Умова2 щомісячно протягом 6 місяців починаючи з 1по 31число наступного місяця"
Получил свою 13го. Пополнял кєшєм. Сказали, что условие 1 еще не действует. Жду 1 число.

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Зараз вже так:

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Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 15:49

Стянуть с Правильной лучше сторонним сервисом/своим/без разницы?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 20:45

  novichok написав:Стянуть с Правильной лучше сторонним сервисом/своим/без разницы?

Сеп, р2р - вход и выход чужими. Свой р2р и вход и выход с комисом
Пользуйте https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
valya
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 21:12

СЭП тут только в рабочее время?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:24

  novichok написав:СЭП тут только в рабочее время?

так
Son of Sun
 
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Re: Кредобанк

может кто в курсе , во сколько в отделении касса открывается ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:59

  lincoln2 написав:может кто в курсе , во сколько в отделении касса открывается ?

9-17:00
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 20:20

  Son of Sun написав:
  lincoln2 написав:может кто в курсе , во сколько в отделении касса открывается ?

9-17:00

спасибо ! у многих банков , касса до 9,30 --- 9,45 ---10,00 реально открывается ..мол они там что-то свое внутренне с самого утра делают ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 01:17

январь был шестым месяцем пользования картой, когда теперь ждать вторую часть бонуса? Карту теперь можно на полку как я понимаю? Больше в ней ничего интересного.
vovareuckij
 
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