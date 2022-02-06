Чекав 5 хв, так і не прийшло. Через кілька годин смс для іншої операції прийшло нормально.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:53
Re: Кредобанк
Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:59
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:12
Re: Кредобанк
Кишеню можно пополнить сэпом?
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:15
Re: Кредобанк
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:51
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:13
В январе каждый понедельник приходила смска типа
Zalyshylosya: rozrahunok хх UAH; popovnennya хх UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH.
И заключительная
Vitaemo! Vy vykonaly nashi umovy. Bonus 1000 UAH vzhe blyz'ko
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:19
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