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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:53

Re: Кредобанк

  cohan написав:может висеть до предела - там типа 5 минут, смс придет на 4:15

Чекав 5 хв, так і не прийшло. Через кілька годин смс для іншої операції прийшло нормально.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:59

  Пансер написав:В банку при спробі валютообміну не приходять смс

валюта закінчилась разом з смс на неї :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:12

Re: Кредобанк

Кишеню можно пополнить сэпом?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:14

  Ferlakur написав:Кишеню можно пополнить сэпом?

Так.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:15

Re: Кредобанк

Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:51

  lel написав:Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.


присылают как выполните, хз с какой периодичностью, но в каждом месяце
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:13

  lel написав:Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.

В январе каждый понедельник приходила смска типа
Zalyshylosya: rozrahunok хх UAH; popovnennya хх UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH.
И заключительная
Vitaemo! Vy vykonaly nashi umovy. Bonus 1000 UAH vzhe blyz'ko
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:19

  lel написав:Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.

так надо еще потратить 3т , потом ждать смс
lamal
 
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