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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:53
cohan написав:
может висеть до предела - там типа 5 минут, смс придет на 4:15
Чекав 5 хв, так і не прийшло. Через кілька годин смс для іншої операції прийшло нормально.
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Пансер
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:59
Пансер написав:
В банку при спробі валютообміну не приходять смс
валюта закінчилась разом з смс на неї
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Son of Sun
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:12
Кишеню можно пополнить сэпом?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:14
Ferlakur написав:
Кишеню можно пополнить сэпом?
Так.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:15
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
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lel
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:51
lel написав:
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
присылают как выполните, хз с какой периодичностью, но в каждом месяце
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cohan
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:13
lel написав:
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
В январе каждый понедельник приходила смска типа
Zalyshylosya: rozrahunok хх UAH; popovnennya хх UAH. Vstygnit’ otrymaty 1000 UAH.
И заключительная
Vitaemo! Vy vykonaly nashi umovy. Bonus 1000 UAH vzhe blyz'ko
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:19
lel написав:
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
так надо еще потратить 3т , потом ждать смс
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lamal
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Додано: Пон 07 лют, 2022 16:17
lamal написав: lel написав:
Происходит ли какое нибудь информирование о выполнении условий ( 1000 за 6 мес) ? Или все на доверии? Пополнил СЭпом на 6т- тишина. СМС о пополнении счета пришло.
так надо еще потратить 3т , потом ждать смс
Ніфіга. Приходить просто про поточний статус: це вже виконав, а у цього ще треба прокрутити х грн. Логіка відправки відома лише банці, але точно не за фактом виконання.
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klug
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