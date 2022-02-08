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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 00:48

  valya написав:Лучший вариант - внесение 6т запомнить, траты 3т считать куркулятором, экселем, на бумажке♡


лучший варик - 3к одним платежом
а ну как какую трату не засчитают? конец всей затее
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:06

Re: Кредобанк

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lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:37

Напомните, плиз:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз ?
за сутки ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:04

Re: Кредобанк

flysoulfly написав:Напомните, плиз:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз ?
за сутки ?
Точно 6т выпускает. А зачем туда больше закидывать? И СЭП бесплатный.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51

Re: Кредобанк

  flysoulfly написав:с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз

По р2р вроде комса всегда. Через ибан без нее на выход.
Hotab
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  #<1 ... 301302303304
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Кредобанк (3035)
09.02.2022 14:51
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