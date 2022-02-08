лучший варик - 3к одним платежом
а ну как какую трату не засчитают? конец всей затее
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 00:48
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:06
Re: Кредобанк
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:37
Напомните, плиз:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз ?
за сутки ?
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:04
Re: Кредобанк
Точно 6т выпускает. А зачем туда больше закидывать? И СЭП бесплатный.
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51
Re: Кредобанк
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:43
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