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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 00:48
valya написав:
Лучший вариант - внесение 6т запомнить, траты 3т считать куркулятором, экселем, на бумажке♡
лучший варик - 3к одним платежом
а ну как какую трату не засчитают? конец всей затее
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:06
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:37
Напомните, плиз:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз ?
за сутки ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:04
flysoulfly написав:Напомните, плиз:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз ?
за сутки ?
Точно 6т выпускает. А зачем туда больше закидывать? И СЭП бесплатный.
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lel
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Додано: Сер 09 лют, 2022 14:51
flysoulfly написав:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз
По р2р вроде комса всегда. Через ибан без нее на выход.
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Hotab
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:43
Hotab написав: flysoulfly написав:
с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз
По р2р вроде комса всегда. Через ибан без нее на выход.
Тянуть чужим сервисом без комиссии.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:41
Hotab написав: flysoulfly написав:с Правильной сколько выпускает чужим р2р за раз
По р2р вроде комса всегда
точно не всегда! - чужим р2р тяну без комисс
Через ибан на выход.
так дольше идет
lel написав:
Точно 6т выпускает
6т "не тот размерчик" ))
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flysoulfly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:18
Онлайн банк прилег поспать. Невозможно зайти ни через сайт ни через додаток. Знатоки, а как часто такое случается?
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nickvlk1
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:21
nickvlk1 написав:
Онлайн банк прилег поспать. Невозможно зайти ни через сайт ни через додаток. Знатоки, а как часто такое случается?
все працює (моб.банкінг)
поки що не помічав критичних проблем.
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Son of Sun
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:53
nickvlk1 написав:
Онлайн банк прилег поспать. Невозможно зайти ни через сайт ни через додаток. Знатоки, а как часто такое случается?
случается редко, ну или, нечасто
но кешируется хорошо )) даже после перелогина
так что если важно - обновляйте балансы после логина или транзакции
и да, смс для валюты по крайней мере , может идти почти до 5 минут
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cohan
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