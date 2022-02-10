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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:57

  Son of Sun написав:
  nickvlk1 написав:Онлайн банк прилег поспать. Невозможно зайти ни через сайт ни через додаток. Знатоки, а как часто такое случается?

все працює (моб.банкінг)
поки що не помічав критичних проблем.
да, всё работает.
и сэп около 22 часов нормально ушел , провели за 40 мин.
flysoulfly
 
Повідомлень: 377
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07

Re: Кредобанк

В приложении есть пункт Автоплатежи. Не пойму, как там создать новый платеж? Или оно вообще не работает?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4141
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  #<1 ... 302303304305
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