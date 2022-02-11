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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:57
Son of Sun написав: nickvlk1 написав:
Онлайн банк прилег поспать. Невозможно зайти ни через сайт ни через додаток. Знатоки, а как часто такое случается?
все працює (моб.банкінг)
поки що не помічав критичних проблем.
да, всё работает.
и сэп около 22 часов нормально ушел , провели за 40 мин.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07
В приложении есть пункт Автоплатежи. Не пойму, как там создать новый платеж? Или оно вообще не работает?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:34
Ferlakur написав:
В приложении есть пункт Автоплатежи. Не пойму, как там создать новый платеж? Или оно вообще не работает?
через шаблоны
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cohan
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:18
cohan написав: Ferlakur написав:
В приложении есть пункт Автоплатежи. Не пойму, как там создать новый платеж? Или оно вообще не работает?
через шаблоны
Ну шаблон у меня есть, как его подключить в автоплатеж?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:53
Ferlakur написав: cohan написав: Ferlakur написав:
В приложении есть пункт Автоплатежи. Не пойму, как там создать новый платеж? Или оно вообще не работает?
через шаблоны
Ну шаблон у меня есть, как его подключить в автоплатеж?
в приложении похоже никак, кнопка "дата" не дает опции автоплатежа, только одного отложенного
сайт используйте
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cohan
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