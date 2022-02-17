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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лют, 2022 17:24
Пансер написав: ANDRII_DNIPRO написав:
А що у виписці? Пусто?
Знайшлося у виписці ще за 9.02/12.02 як оплата балами. Схоже на погашення покупки Укрсибом золотими балами в MC Bilshe, але на таку суму покупок не робив. Золоті бали списалися майже всі, хоча їх було приблизно 500, і на що списалися теж не показує. В MC Bilshe ніяких операцій з даною карткою не робив! Цікаво як так вийшло, хоча результатом задоволений)
Там и частичное гашение покупки предусмотрено, вот ваши 500 баллов и превратились в 39 грн.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:31
подскажите,по правильной карте есть комиссии и лимиты на входящий и исходящий СЭП?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:03
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