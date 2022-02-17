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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:24

  Пансер написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:А що у виписці? Пусто?

Знайшлося у виписці ще за 9.02/12.02 як оплата балами. Схоже на погашення покупки Укрсибом золотими балами в MC Bilshe, але на таку суму покупок не робив. Золоті бали списалися майже всі, хоча їх було приблизно 500, і на що списалися теж не показує. В MC Bilshe ніяких операцій з даною карткою не робив! Цікаво як так вийшло, хоча результатом задоволений)


Там и частичное гашение покупки предусмотрено, вот ваши 500 баллов и превратились в 39 грн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:31

Re: Кредобанк

подскажите,по правильной карте есть комиссии и лимиты на входящий и исходящий СЭП?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:03

Яша
немає
Пансер
 
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  #<1 ... 303304305306
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