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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:24

  Пансер написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:А що у виписці? Пусто?

Знайшлося у виписці ще за 9.02/12.02 як оплата балами. Схоже на погашення покупки Укрсибом золотими балами в MC Bilshe, але на таку суму покупок не робив. Золоті бали списалися майже всі, хоча їх було приблизно 500, і на що списалися теж не показує. В MC Bilshe ніяких операцій з даною карткою не робив! Цікаво як так вийшло, хоча результатом задоволений)


Там и частичное гашение покупки предусмотрено, вот ваши 500 баллов и превратились в 39 грн.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:31

Re: Кредобанк

подскажите,по правильной карте есть комиссии и лимиты на входящий и исходящий СЭП?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:03

Яша
немає
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:22

Депозитні "пакращення" банку від 15 лютого...

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -2022-roku

особлива увага тим в кого тарифний пакет SMART
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 18:00

Re: Кредобанк

Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Долларовая карта в пакете "Правильна картка" поддерживает пополнение безналичным платежем по номеру карты?

Вроде простая вещь, а вот газовский Прозапас нельзя так пополнить.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 18:12

  Monk23 написав:Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Долларовая карта в пакете "Правильна картка" поддерживает пополнение безналичным платежем по номеру карты?

Вроде простая вещь, а вот газовский Прозапас нельзя так пополнить.


должна поддерживать, кредо норм в этом плане
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 12:52

Re: Кредобанк

Поддержки в мессенджерах не нашел. На ФБ на вопросы не отвечают (первый раз такое вижу, всегда там пишу всем), шлют на гарячку. В общем сказали, что так нельзя у них. Оператор предложила пополнить гривневую и поменять :)

Часто форумчане искренне удивляються, когда им говоришь, что пользуешься Моно или Приматом. У большинства наверное довольно небольшой список запросов. Это уже не первая, казалось бы элементарная вещь, которая не доступна в других банках, но о которой не задумываешься. Ну как-бы нельзя карту пополнить, это ничего?
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:30

Підкажіть будь-ласка терміново.
Чи працює ще програма та, коли треба 3000 витратити?
Недотратив 100 грн, поблизу нема магазинів, тим більше з терміналами. Чи можна кудись 100 грн онлайн витратити, щоб зарахувало в 3000 грн? Поповнити телефон - годиться??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 17:48

Hotab
Телефон, інтернет ...
Все годиться!
V2
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  #<1 ... 303304305306
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