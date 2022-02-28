Знайшлося у виписці ще за 9.02/12.02 як оплата балами. Схоже на погашення покупки Укрсибом золотими балами в MC Bilshe, але на таку суму покупок не робив. Золоті бали списалися майже всі, хоча їх було приблизно 500, і на що списалися теж не показує. В MC Bilshe ніяких операцій з даною карткою не робив! Цікаво як так вийшло, хоча результатом задоволений)
Там и частичное гашение покупки предусмотрено, вот ваши 500 баллов и превратились в 39 грн.
Поддержки в мессенджерах не нашел. На ФБ на вопросы не отвечают (первый раз такое вижу, всегда там пишу всем), шлют на гарячку. В общем сказали, что так нельзя у них. Оператор предложила пополнить гривневую и поменять
Часто форумчане искренне удивляються, когда им говоришь, что пользуешься Моно или Приматом. У большинства наверное довольно небольшой список запросов. Это уже не первая, казалось бы элементарная вещь, которая не доступна в других банках, но о которой не задумываешься. Ну как-бы нельзя карту пополнить, это ничего?
Підкажіть будь-ласка терміново. Чи працює ще програма та, коли треба 3000 витратити? Недотратив 100 грн, поблизу нема магазинів, тим більше з терміналами. Чи можна кудись 100 грн онлайн витратити, щоб зарахувало в 3000 грн? Поповнити телефон - годиться??