Ні, СМС приходить не миттєво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18
Re: Кредобанк
24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:27
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:27
Додано: Вів 01 бер, 2022 17:33
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