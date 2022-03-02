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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18
V2 написав:
Які можливі варіанти?
Ні, СМС приходить не миттєво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18
24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.
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копейка
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:27
копейка написав:
24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.
Поже оно по Пт. и приходит )
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Amethyst
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:27
Amethyst написав: копейка написав:
24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.
Поже оно по Пт. и приходит )
Не только, приходили СМС и по Пн.
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копейка
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:33
V2 написав:
В неділю з Альфи на Кредо докинув необхідну суму для щомісячних 6000 грн.
Як докинули?
п2п/сеп?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 19:53
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Додано: Сер 02 бер, 2022 15:41
похоже, шо банка начала задерживать операции
жду СЭП уже больше 3х часов
раньше и за 20мин долетали
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Amethyst
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Додано: Сер 02 бер, 2022 16:08
Amethyst
Вчера за пол часа сработало, сегодня не было нужды. Но покупки проходят.
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копейка
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Додано: Сер 02 бер, 2022 16:37
копейка написав:Amethyst
Вчера за пол часа сработало, сегодня не было нужды. Но покупки проходят.
Поговорил с саппортом, похоже просто тупят -- педальку не нажали.
После разговора гроши за 20 мин дошли
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Amethyst
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