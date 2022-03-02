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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18

  V2 написав:Які можливі варіанти?

Ні, СМС приходить не миттєво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 6700
З нами з: 18.08.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 912 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:18

Re: Кредобанк

24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.
копейка
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Повідомлень: 74
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:27

  копейка написав:24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.

Поже оно по Пт. и приходит )
Amethyst
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Повідомлень: 1907
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 21:27

  Amethyst написав:
  копейка написав:24/02 были последние траты.
25/02 Пришло сообщение о выполнении условий.

Поже оно по Пт. и приходит )

Не только, приходили СМС и по Пн.
копейка
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Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:33

  V2 написав:В неділю з Альфи на Кредо докинув необхідну суму для щомісячних 6000 грн.

Як докинули?
п2п/сеп?
KVV
 
Повідомлень: 1082
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:53

KVV
СЕП
V2
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Повідомлень: 7375
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:41

похоже, шо банка начала задерживать операции
жду СЭП уже больше 3х часов :(
раньше и за 20мин долетали :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:08

Amethyst
Вчера за пол часа сработало, сегодня не было нужды. Но покупки проходят.
копейка
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:37

  копейка написав:Amethyst
Вчера за пол часа сработало, сегодня не было нужды. Но покупки проходят.

Поговорил с саппортом, похоже просто тупят -- педальку не нажали.
После разговора гроши за 20 мин дошли
Amethyst
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Повідомлень: 1907
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 339 раз.
 
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  #<1 ... 304305306307
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