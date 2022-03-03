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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02

Робота Кредобанку в період воєнного стану (оновлюється)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... nogo-stanu


У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.
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greenozon
 
Повідомлень: 12773
З нами з: 01.06.14
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 01:22

Оце-то гейропейський банк...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 6703
З нами з: 18.08.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 912 раз.
 
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  #<1 ... 305306307308
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Кредобанк (3072)
04.03.2022 01:22
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