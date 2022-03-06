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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 305306307308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
36
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02

Робота Кредобанку в період воєнного стану (оновлюється)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... nogo-stanu


У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 01:22

Оце-то гейропейський банк...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:25

Re: Кредобанк

По Правильній сподіваюсь змін не буде?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 10:11

  valya написав:По Правильній сподіваюсь змін не буде?

Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 10:19

  WallNutPen написав:
  valya написав:По Правильній сподіваюсь змін не буде?

Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?

Выполнил по февралю 28 числа. 1 марта получил смс о выполнении. Денег пока нет (это был третий месяц в акции).
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 11:56

  Hotab написав:
  WallNutPen написав:
  valya написав:По Правильній сподіваюсь змін не буде?

Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?

Выполнил по февралю 28 числа. 1 марта получил смс о выполнении. Денег пока нет (это был третий месяц в акции).

Спасибо за инфу. Надеюсь ваш кэшбек таки выплатят в ближайшее время. Дайте знать когда это произойдет
WallNutPen
 
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  #<1 ... 305306307308
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