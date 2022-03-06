У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02
Робота Кредобанку в період воєнного стану (оновлюється)
У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:25
Re: Кредобанк
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
*******
Додано: Нед 06 бер, 2022 10:11
Додано: Нед 06 бер, 2022 10:19
Выполнил по февралю 28 числа. 1 марта получил смс о выполнении. Денег пока нет (это был третий месяц в акции).
Додано: Нед 06 бер, 2022 11:56
Спасибо за инфу. Надеюсь ваш кэшбек таки выплатят в ближайшее время. Дайте знать когда это произойдет
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