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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 14:02
Робота Кредобанку в період воєнного стану (оновлюється)https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... nogo-stanu
У зв’язку з введенням воєнного стану всі ставки за вкладами знижено до 0,01%. Для всіх валют та всіх термінів.
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greenozon
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 01:22
Оце-то гейропейський банк...
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:25
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
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valya
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:11
valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
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WallNutPen
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Додано: Нед 06 бер, 2022 10:19
WallNutPen написав: valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
Выполнил по февралю 28 числа. 1 марта получил смс о выполнении. Денег пока нет (это был третий месяц в акции).
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Hotab
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Додано: Нед 06 бер, 2022 11:56
Hotab написав: WallNutPen написав: valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
Выполнил по февралю 28 числа. 1 марта получил смс о выполнении. Денег пока нет (это был третий месяц в акции).
Спасибо за инфу. Надеюсь ваш кэшбек таки выплатят в ближайшее время. Дайте знать когда это произойдет
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WallNutPen
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Додано: Нед 06 бер, 2022 13:01
WallNutPen написав: valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Задам вопрос по другому - кто-то по правильной пытался выполнять условия в марте? От банка смс о выполнении условий приходят?
СМС о пополнении и выполнении условий пришло 01.03.22. А на траты пока не пришла ни одна. Уже потрачено 3+
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lel
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Додано: Пон 07 бер, 2022 12:44
valya написав:
По Правильній сподіваюсь змін не буде?
Кишеня от Правильной тоже 0.01%.
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Ferlakur
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Додано: Пон 07 бер, 2022 15:03
Ferlakur написав:
Кишеня от Правильной тоже 0.01%
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И дальше по тексту стеб: Заощаджуйте кошти на реалізацію маленьких мрій.
Хорошая поддержка от банков, сливаются один за другим даже с того мизера, что давали.
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копейка
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Додано: Пон 07 бер, 2022 17:23
Как с Правильной вывести деньги без комиссии?
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vovareuckij
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