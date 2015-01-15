Нерухомість у Львові

Додано: Суб 30 гру, 2017 20:02

Місто має свою неповторну чарівність.



ТСН розібралися, чим же такий цікавий Львів та обрали 5 причин, через які варто переїхати до цього чудового міста.



Львів – місто, яке завжди асоціюється із витонченою архітектурою, прогулянками вузенькими затишними вуличками та святковою атмосферою.



Цьогоріч він увійшов до списку 12 найцікавіших нових маршрутів для британців, за версією авторитетного видання The Telegraph.



Це унікальне українське місто з гостинними мешканцями, особливими закладами та чудовим розташуванням.



Зі Львова можна легко гайнути до Карпат чи Європи. І в самому місті можна знайти неймовірну кількість переваг.



Львів – поряд із Західною Європою

Завдяки своєму близькому до Західної Європи розташуванню, Львів є вигідним містом для запровадження нових авіа- та залізничних маршрутів. Тож, якщо обрати житло тут, – можливості подорожувати стають практично необмеженими – лише обирай транспорт!



Зі Львова лоукостом Wizz Air можна дістатися до польських Гданська, Катовіце, Вроцлава, німецьких Берліна та Дортмунда та британської столиці.



Рейсами авіакомпанії Ernest Airlines зі Львова можна дістатися до Мілана, Венеції та Неаполя.



Вже наступного року львівський аеропорт має намір розпочати співпрацю з іспанською компанією, британською EasyJet, а також відкрити трансатлантичні перельоти до Нью-Йорка та Торонто.



Для тих, хто надає перевагу наземному транспорту зі Львова потягом можна дістатися до Перемишля, Відня, Вроцлава, Варшави, Праги, Будапешта та Братислави.



Львів швидко розбудовується

Останніми роками Львів почав активно розбудовуватися.



При цьому забудова міста зберігає кращі зразки давньої архітектури, у які гармонійно вплітаються сучасні новобудови.



Зокрема, торговельний центр “Форум Львів” та Центр Шептицького, який вже прозвали бібліотекою майбутнього. Це приклади сучасної архітектури, які не лише не псують вигляду будівель Ренесансу, але й додають їм своєрідного шарму.



У Львові все більше з’являється масштабних проектів, які включають у себе житлові будинки та всю необхідну інфраструктуру – торговельні центри, спортивні майданчики, паркінги та дитячі садочки.



Львівщина приваблює все більше інвесторів, що збільшує можливості працевлаштування

Львів та область останні роки стають усе привабливішими для інвесторів.



Лише за останні два роки на Львівщині з’явилося більше сотні іноземних підприємств. Зокрема, вітрова та сонячна електростанції, завод компанії з виготовлення бортових електромереж, завод, де виготовляють сидіння для автомобілів преміум-класу “Ауді” та BMW.



Кожне підприємство забезпечує роботою сотні людей, тож постійне збільшення їхньої кількості гарантує й зростання кількості працевлаштованих мешканців області.



Львів має свою неповторну ресторанну культуру

Числені кнайпи, кав’ярні, кафе, ресторани, хінкальні – створюють неповторну атмосферу міста. Жодні вихідні не будуть нудними, адже у Львові завжди є куди сходити, аби спробувати щось нове та смачненьке.



Заклади міста вирізняються тим, що мають свою окрему тематику, стиль та часто – свою власну тривалу історію.



Цілих 20 закладів Львова цьогоріч увійшли до фіналу національної ресторанної премії “Сіль”. Кафе та ресторани стали найкращими у різних категоріях: м’ясні ресторани, кав’ярня, рибний ресторан, кондитерська.



Багато львівських закладів можна побачити на сайті Trip Advisor, де туристи з усього світу рекомендують їх та визначають найкращі серед них.



Львів – культурна столиця України

Місто, яке було засновано ще 1256 року, зберігає у собі пам’ять про стародавні часи. Більша частина львівської архітектури була створена за часів, коли місто було у складі Королівства Галіції та Людомерії, а пізніше – Австрійської імперії. Тож відоме західне місто кардинально вирізняється своєю архітектурою, зокрема, і від столиці України. Саме тут, гуляючи старими вузенькими вуличками та милуючись витонченими костелами, можна відчути себе у старому місті Європи.

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.