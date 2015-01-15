Нерухомість у Львові

Додано: Вів 09 січ, 2018 23:57

Панове все зрозуміли вірно про ту забавку з дармовою електричною енергією...

Квас - та не про нас...



До речі, я просто вставив в текст фрагмент реклами мого студента...

Хлопчина хоче заробити... Не лайтеся... Просто їсти хоче...



На практиці:

- більша частина моєї родини живе у Каліфорнії, США, де, повірте, клімат зовсім інший, ніж в Україні, чи у Львові... Щось на гатунок Криму, але тепліше, сонячніше і з більшою кількістю сонячних днів... Так ось, там ТАКИМИ ДУРНИЦЯМИ ніхто не займається... Нє, ну зустрічаються збоченці... але де вони не зустрічаються...

- я більшість свого життя живу не у Львові - тут буваю часто - навіть у ці святкові дні - а в Турції - так ось, там сонячну енергію використовують ретельно, але ТІЛЬКИ на підігрів води. Реально я користуюся ГАРЯЧОЮ водою безкоштовно. Цілий рік (!!!). Ну, майже цілий рік. Наваіть у "погані дні" (нехай і холодні, але хмарні дні) - гарячої води або не буде дня 2-3, або достатньо навіть у зимові січневі-лютневі дні щоби сонце з'явилося хоча б на 40 хвилин, щоби Ви могли помити бімбу після відвідин...

Ну, ви ж жінці про те не розкажете...

Ну, розказуйте... Нє, ну зустрічаються збоченці... язиками теліпають та теліпають... але де вони не зустрічаються...