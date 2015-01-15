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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:28

...успіх там, де ним вміють ділитись! )) ч.2

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:ну. хіба ще доложити коштів і купити якісь потужні акумулятори, щоб і на ніч була СВОЯ ел.енер.!
Я бачу що долярчик це не нік- це факт психічного захворювання....
1 Держава купує по 5 грн/квт година
2 Людина в держави купує по 1 грн/квт година
Питання для третього класу
Якщо людина докупить накопичувач(аккамулятор) вартістю в 200 доларів на кожну квт*годину щоб не купувати вночі в держави - вона виграє чи програє ?

Так як долярчик пропускав в школі заняття математики , то опишу я
У випадку споживання самим собою згенерованої від сонця електроенергії , людина не зможе обєм спожитого продати державі, а отже виходить , що здороживши мінімум ще на 500-1000 доларів систему за рахунок купівлі аккамуляторів , людина ще й не доотримає від держави...., тобто купить сама в себе по 5 , те що могла купити в держави по 1 ( і на аккамуляторах здешевила)

1)....тобі клепок невистарчає, чи елементарного розуму, щоб просто так ображати?- чи ти одне рило-нік вася-рівне? :lol:
2)....я просто чув переказ свого знайомого і СТВЕРДЖУВАТИ де правда, а де брехня - я не можу!...АЛЕ, ще знайомий казав, що НАВПАКИ, держава у людини купує ДЕШЕВШЕ електрику, ніж їй же і продає! :shock:
...теж, нічого не стверджую - це СЛОВА МОГО ЗНАЙОМОГО!!!!! :!:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:20

  PEREC написав:Козак-характерник Привет,прочитал про пять причин))))То ты мантры читаешь или себя уговариваешь?)))))

Привіт! :P Кайфую! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:22

Долярчик
А навіщо переказувати дурниці,якщо є інтернет і офіційна інформація від обленерго ?
Тому й виходить
Як тільки ти дурницю зморозиш - так відразу тебе поправляють(дурі в цьому світі й так багато , тому не варто її плодити) ,але замість того щоб подякувати - тебе криє.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:57

Панове все зрозуміли вірно про ту забавку з дармовою електричною енергією...
Квас - та не про нас...

До речі, я просто вставив в текст фрагмент реклами мого студента...
Хлопчина хоче заробити... Не лайтеся... Просто їсти хоче...

На практиці:
- більша частина моєї родини живе у Каліфорнії, США, де, повірте, клімат зовсім інший, ніж в Україні, чи у Львові... Щось на гатунок Криму, але тепліше, сонячніше і з більшою кількістю сонячних днів... Так ось, там ТАКИМИ ДУРНИЦЯМИ ніхто не займається... Нє, ну зустрічаються збоченці... але де вони не зустрічаються...
- я більшість свого життя живу не у Львові - тут буваю часто - навіть у ці святкові дні - а в Турції - так ось, там сонячну енергію використовують ретельно, але ТІЛЬКИ на підігрів води. Реально я користуюся ГАРЯЧОЮ водою безкоштовно. Цілий рік (!!!). Ну, майже цілий рік. Наваіть у "погані дні" (нехай і холодні, але хмарні дні) - гарячої води або не буде дня 2-3, або достатньо навіть у зимові січневі-лютневі дні щоби сонце з'явилося хоча б на 40 хвилин, щоби Ви могли помити бімбу після відвідин...
Ну, ви ж жінці про те не розкажете...
Ну, розказуйте... Нє, ну зустрічаються збоченці... язиками теліпають та теліпають... але де вони не зустрічаються...
akurt
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