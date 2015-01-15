Нерухомість у Львові

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Долярчик написав:ну. хіба ще доложити коштів і купити якісь потужні акумулятори, щоб і на ніч була СВОЯ ел.енер.!
Я бачу що долярчик це не нік- це факт психічного захворювання.... 1 Держава купує по 5 грн/квт година 2 Людина в держави купує по 1 грн/квт година Питання для третього класу Якщо людина докупить накопичувач(аккамулятор) вартістю в 200 доларів на кожну квт*годину щоб не купувати вночі в держави - вона виграє чи програє ?
Так як долярчик пропускав в школі заняття математики , то опишу я У випадку споживання самим собою згенерованої від сонця електроенергії , людина не зможе обєм спожитого продати державі, а отже виходить , що здороживши мінімум ще на 500-1000 доларів систему за рахунок купівлі аккамуляторів , людина ще й не доотримає від держави...., тобто купить сама в себе по 5 , те що могла купити в держави по 1 ( і на аккамуляторах здешевила)
1)....тобі клепок невистарчає, чи елементарного розуму, щоб просто так ображати?- чи ти одне рило-нік вася-рівне? 2)....я просто чув переказ свого знайомого і СТВЕРДЖУВАТИ де правда, а де брехня - я не можу!...АЛЕ, ще знайомий казав, що НАВПАКИ, держава у людини купує ДЕШЕВШЕ електрику, ніж їй же і продає! ...теж, нічого не стверджую - це СЛОВА МОГО ЗНАЙОМОГО!!!!!
PEREC написав:Козак-характерник Привет,прочитал про пять причин))))То ты мантры читаешь или себя уговариваешь?)))))
Привіт! Кайфую!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Долярчик А навіщо переказувати дурниці,якщо є інтернет і офіційна інформація від обленерго ? Тому й виходить Як тільки ти дурницю зморозиш - так відразу тебе поправляють(дурі в цьому світі й так багато , тому не варто її плодити) ,але замість того щоб подякувати - тебе криє.
Панове все зрозуміли вірно про ту забавку з дармовою електричною енергією... Квас - та не про нас...
До речі, я просто вставив в текст фрагмент реклами мого студента... Хлопчина хоче заробити... Не лайтеся... Просто їсти хоче...
На практиці: - щороку буваю у Каліфорнії, США, де, повірте, клімат зовсім інший, ніж в Україні, чи у Львові... Щось на гатунок Криму, але тепліше, сонячніше і з більшою кількістю сонячних днів... Так ось, там ТАКИМИ ДУРНИЦЯМИ ніхто не займається... Нє, ну зустрічаються збоченці... але де вони не зустрічаються... - я часто буваю в Турції - так ось, там сонячну енергію використовують ретельно, але ТІЛЬКИ на підігрів води. Реально можна користуватися ГАРЯЧОЮ водою безкоштовно. Цілий рік (!!!). Ну, майже цілий рік. Наваіть у "погані дні" (нехай і холодні, але хмарні дні) - гарячої води або не буде дня 2-3, або достатньо навіть у зимові січневі-лютневі дні щоби сонце з'явилося хоча б на 40 хвилин, щоби Ви могли помити бімбу після відвідин...
Ці станції окупні, поки держава купує енергію по таких шалених тарифах. Зважаючи на те, що інвестиція йде в доларах, а повернення в гривнях, та й при певних умовах держава може знизити вартість закупівлі, то такий проект для виходу в нуль може затягнутися на десятки років або й взагалі не вийти в нуль.
Слушні зауваження... Саме так: розрахунок не на саму сонячну енергію, а на те, що ніби-то хтось купить цю енергію за ціною діамантів...
Для загального розвитку: у більшості випадків нові будинки в Анталії здаються вже із встановленими на даху сонячними колекторами для підготовки гарячої води для квартир. Все робиться комплексно: покупець квартири не тільки отримує готову квартиру із готовим ремонтом і частково з меблями, а ще й налагоджену та працюючу систему подачі гарячої води в квартиру. Людина платить тільки за подачу та відведення холодної води. В кого такого немає, робиться наступне: Варіант 1. Людина купує бойлер для горячої води. У продажу бойлери турецьких фірм зазавичай на 50 літрів. Вартість - приблизно 600 лір (4 200 гривень); у вартість входить монтаж та підключення. Платите додатково за підігрів води - електроенергія. Вартість електроенергії - або 1,40 гривні за 1 кВт.год цілодобово, або - нічний тариф - 0,65 гривні за 1 кВт.год. Варіант 2. Кожний будинок має газопровід, який проведено не по стінах зовні, як у нас, а по під'їзду до кожної квартири (до вхідних дверей). За бажанням - підключення за 2 доби. Вартість комплексного ремонту із встановленням радіаторів та двоконтурного котла Вайлант - 1000 доларів. Що інтересно, котел встановлюють на балконі та маскують його шафою.
Інформація просто до того, щоб знати різницію із тим, що здають у нас та в якому стані.
akurt ну... у нас ринок в цьому плані ще взагалі дикий ! Тут квест починається ще на етапі інвестиції в будівництво, коли права інвестора взагалі ніяк не захищені від того що будову не здадуть або здадуть невчасно ітд, ітп. І люди радіють тому, що взагалі отримали хату (хай з затримкою в 1,5року), що вже казати про установку сонячних колекторів. П.с був Греції, там та сама ситуація, що ви описали - на даху стоять баки та сонячні батареї, вода в теплу пору нагрівається частково від прямого попадання сонця і частково догрівається батареями.