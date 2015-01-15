Нерухомість у Львові

Додано: Сер 10 січ, 2018 16:54

Слушні зауваження... Саме так: розрахунок не на саму сонячну енергію, а на те, що ніби-то хтось купить цю енергію за ціною діамантів...



Для загального розвитку:

у більшості випадків нові будинки в Анталії здаються вже із встановленими на даху сонячними колекторами для підготовки гарячої води для квартир.

Все робиться комплексно: покупець квартири не тільки отримує готову квартиру із готовим ремонтом і частково з меблями, а ще й налагоджену та працюючу систему подачі гарячої води в квартиру.

Людина платить тільки за подачу та відведення холодної води.

В кого такого немає, робиться наступне:

Варіант 1. Людина купує бойлер для горячої води. У продажу бойлери турецьких фірм зазавичай на 50 літрів. Вартість - приблизно 600 лір (4 200 гривень); у вартість входить монтаж та підключення. Платите додатково за підігрів води - електроенергія. Вартість електроенергії - або 1,40 гривні за 1 кВт.год цілодобово, або - нічний тариф - 0,65 гривні за 1 кВт.год.

Варіант 2. Кожний будинок має газопровід, який проведено не по стінах зовні, як у нас, а по під'їзду до кожної квартири (до вхідних дверей). За бажанням - підключення за 2 доби. Вартість комплексного ремонту із встановленням радіаторів та двоконтурного котла Вайлант - 1000 доларів. Що інтересно, котел встановлюють на балконі та маскують його шафою.



Інформація просто до того, щоб знати різницію із тим, що здають у нас та в якому стані.