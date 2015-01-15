Нерухомість у Львові

Додано: Сер 17 січ, 2018 09:10

...цілком погоджуюсь.....от тільки, за останній рік %ставки в $ порізали до невпізнання! ..... якихось там 3 чи може декуди і 4ри % вийде чистяком(але, на великій сумі, щось та й капне)...ще, просто далі напишу два варіанти для роздуму:1)Моне-3 ...- навесні, на ще Не виритий котлован, була ціна 14250грн/м2.....- а тепер, на залитий котлован і ще + збудов. перший поверх - ціна зросла до 15500грн/м2("трьошки"-там від 15000) - і ЗОВСІМ НЕ ДИВИМОСЬ НА ЇХНЮ РЕКЛАМУ по12500м2 - бо, це тільки на ОДИН стояк КУТОВИХ/а деякі ще й БЕЗБАЛКОННІ "двушки" і ще якийсь там стояк однушки(то я вже не вникав, що там з ними2)....Авалон Лайт(там я придбав, то найкраще знаю всі нюанси) - в липні, коли почали рити котлован(доречі, як і Моне-3) ціна була від 12900(точно не пам'ятаю) бо пізнішше вона почала швидко набирати оберти.... 13500....-700...-900м2, а вже в жовтні(коли купив я)- було від 14000м2(правда і збудовано було на той час БІЛЬШЕ, ніж в Моне-3......-1секція - 4ри пов.; 2га - два пов. ; 3-тя - залитий котлован....... - а тепер, навіть, взагалі ДАЛЕКО втікли вони від Моне: 1ша- всі 8-м пов., змуровані і поставлені всі вікна, крім панорамних.... - 2га - 8-м пов., змуровані стіни більше за половину і трохи поставлено вікон... 3тя - зведено 4ри пов...... - правда і ціна зросла.... - тепер від 15600м2 а деякі по 16200!).... і це, я не рекламую, а ТІШУСЬ, що моє житло швидко будують!п. с....... а в Моне - я чуть два рази не купив.... доля випадку....п. с.2..... ще дуже активно розглядав Авеню-5 і Лінкольн(в другому, навіть був забронював- але теж, доля випадку......)