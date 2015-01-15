Нерухомість у Львові

Долярчик
По першому абзацу - звичайно, яблука до яблук, а грушки до грушок.
По другому абзацу треба прикинути хоча б... Давайте візьмемо вартість квартири в $ у забудовника на етапі котла і її вартість $ після року будови !
Далі беремо ту ж саму суму і умовно кладемо на $ депо на рік під % (в різні банки або на різних людей в один,щоб попасти під виплату ФГВФО з %, так навсякий...). Від отриманих відсотків віднімаємо 18% та 1,5%.
Хоч побачимо, що краще - на рік скорше інвестуватись чи на рік розмістись в депо і потім після року будови вкластись...
Просто рік інвестиції в будову це є рік недотриманого прибутку нпр. в депо
Чому я так кажу, бо мій знайомий купував квартиру десь 2,5-3роки тому (точно не памятаю)по 700$/м2, і зараз в цьому будинку у забудовника по 700 (що правда перебране) і на ОЛХ по 700 переуступку продають (тут х/з яке воно). В цьому випадку можна було сидіти 3 роки в депо, мати % і зараз купити квартиру в цьому ж домі, а % зафіксувати як прибуток