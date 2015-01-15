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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:19

Долярчик

По першому абзацу - звичайно, яблука до яблук, а грушки до грушок.

По другому абзацу треба прикинути хоча б... Давайте візьмемо вартість квартири в $ у забудовника на етапі котла і її вартість $ після року будови !
Далі беремо ту ж саму суму і умовно кладемо на $ депо на рік під % (в різні банки або на різних людей в один,щоб попасти під виплату ФГВФО з %, так навсякий...). Від отриманих відсотків віднімаємо 18% та 1,5%.
Хоч побачимо, що краще - на рік скорше інвестуватись чи на рік розмістись в депо і потім після року будови вкластись... 8)
Просто рік інвестиції в будову це є рік недотриманого прибутку нпр. в депо :wink:

Чому я так кажу, бо мій знайомий купував квартиру десь 2,5-3роки тому (точно не памятаю)по 700$/м2, і зараз в цьому будинку у забудовника по 700 (що правда перебране) і на ОЛХ по 700 переуступку продають (тут х/з яке воно). В цьому випадку можна було сидіти 3 роки в депо, мати % і зараз купити квартиру в цьому ж домі, а % зафіксувати як прибуток :wink:
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:10

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 2

Львівський БатяР
...цілком погоджуюсь :D
.....от тільки, за останній рік %ставки в $ порізали до невпізнання! ..... якихось там 3 чи може декуди і 4ри % вийде чистяком
(але, на великій сумі, щось та й капне)
...ще, просто далі напишу два варіанти для роздуму:
1)Моне-3 ...- навесні, на ще Не виритий котлован, була ціна 14250грн/м2.....- а тепер, на залитий котлован і ще + збудов. перший поверх - ціна зросла до 15500грн/м2("трьошки"-там від 15000) - і ЗОВСІМ НЕ ДИВИМОСЬ НА ЇХНЮ РЕКЛАМУ по12500м2 - бо, це тільки на ОДИН стояк КУТОВИХ/а деякі ще й БЕЗБАЛКОННІ "двушки" і ще якийсь там стояк однушки(то я вже не вникав, що там з ними :wink:)
2)....Авалон Лайт(там я придбав, то найкраще знаю всі нюанси) - в липні, коли почали рити котлован(доречі, як і Моне-3) ціна була від 12900(точно не пам'ятаю) бо пізнішше вона почала швидко набирати оберти.... 13500....-700...-900м2, а вже в жовтні(коли купив я)- було від 14000м2(правда і збудовано було на той час БІЛЬШЕ, ніж в Моне-3......-1секція - 4ри пов.; 2га - два пов. ; 3-тя - залитий котлован....... - а тепер, навіть, взагалі ДАЛЕКО втікли вони від Моне: 1ша- всі 8-м пов., змуровані і поставлені всі вікна, крім панорамних.... - 2га - 8-м пов., змуровані стіни більше за половину і трохи поставлено вікон... 3тя - зведено 4ри пов...... - правда і ціна зросла.... - тепер від 15600м2 а деякі по 16200!)
.... і це, я не рекламую, а ТІШУСЬ, що моє житло швидко будують! :D

п. с....... а в Моне - я чуть два рази не купив :roll:.... доля випадку....
п. с.2..... ще дуже активно розглядав Авеню-5 і Лінкольн(в другому, навіть був забронював :shock: - але теж, доля випадку......)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43

Підтримую піклування та думки Долярчика.
Все треба рахувати.

1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.
2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися. Ні мені, ні Долярчику не повезло.
3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро...
4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць.
5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію.
6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну...
7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене...
8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить...
9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...

Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось - тупіковий варіянт...
akurt
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  #<1 ... 268269270271
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