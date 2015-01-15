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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:19

Долярчик

По першому абзацу - звичайно, яблука до яблук, а грушки до грушок.

По другому абзацу треба прикинути хоча б... Давайте візьмемо вартість квартири в $ у забудовника на етапі котла і її вартість $ після року будови !
Далі беремо ту ж саму суму і умовно кладемо на $ депо на рік під % (в різні банки або на різних людей в один,щоб попасти під виплату ФГВФО з %, так навсякий...). Від отриманих відсотків віднімаємо 18% та 1,5%.
Хоч побачимо, що краще - на рік скорше інвестуватись чи на рік розмістись в депо і потім після року будови вкластись... 8)
Просто рік інвестиції в будову це є рік недотриманого прибутку нпр. в депо :wink:

Чому я так кажу, бо мій знайомий купував квартиру десь 2,5-3роки тому (точно не памятаю)по 700$/м2, і зараз в цьому будинку у забудовника по 700 (що правда перебране) і на ОЛХ по 700 переуступку продають (тут х/з яке воно). В цьому випадку можна було сидіти 3 роки в депо, мати % і зараз купити квартиру в цьому ж домі, а % зафіксувати як прибуток :wink:
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:10

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 2

Львівський БатяР
...цілком погоджуюсь :D
.....от тільки, за останній рік %ставки в $ порізали до невпізнання! ..... якихось там 3 чи може декуди і 4ри % вийде чистяком
(але, на великій сумі, щось та й капне)
...ще, просто далі напишу два варіанти для роздуму:
1)Моне-3 ...- навесні, на ще Не виритий котлован, була ціна 14250грн/м2.....- а тепер, на залитий котлован і ще + збудов. перший поверх - ціна зросла до 15500грн/м2("трьошки"-там від 15000) - і ЗОВСІМ НЕ ДИВИМОСЬ НА ЇХНЮ РЕКЛАМУ по12500м2 - бо, це тільки на ОДИН стояк КУТОВИХ/а деякі ще й БЕЗБАЛКОННІ "двушки" і ще якийсь там стояк однушки(то я вже не вникав, що там з ними :wink:)
2)....Авалон Лайт(там я придбав, то найкраще знаю всі нюанси) - в липні, коли почали рити котлован(доречі, як і Моне-3) ціна була від 12900(точно не пам'ятаю) бо пізнішше вона почала швидко набирати оберти.... 13500....-700...-900м2, а вже в жовтні(коли купив я)- було від 14000м2(правда і збудовано було на той час БІЛЬШЕ, ніж в Моне-3......-1секція - 4ри пов.; 2га - два пов. ; 3-тя - залитий котлован....... - а тепер, навіть, взагалі ДАЛЕКО втікли вони від Моне: 1ша- всі 8-м пов., змуровані і поставлені всі вікна, крім панорамних.... - 2га - 8-м пов., змуровані стіни більше за половину і трохи поставлено вікон... 3тя - зведено 4ри пов...... - правда і ціна зросла.... - тепер від 15600м2 а деякі по 16200!)
.... і це, я не рекламую, а ТІШУСЬ, що моє житло швидко будують! :D

п. с....... а в Моне - я чуть два рази не купив :roll:.... доля випадку....
п. с.2..... ще дуже активно розглядав Авеню-5 і Лінкольн(в другому, навіть був забронював :shock: - але теж, доля випадку......)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43

Підтримую піклування та думки Долярчика.
Все треба рахувати.

1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.
2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися. Ні мені, ні Долярчику не повезло.
3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро...
4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць.
5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію.
6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну...
7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене...
8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить...
9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...

Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось - тупіковий варіянт...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:32

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 3

  akurt написав:Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось - тупіковий варіянт...

...ще - не час! :mrgreen:.....та й не такий він і тупіковий, раз він мені допоміг за 7м років назбирати на 50-60% квартири(решту за ті роки
допомогли депозити) не рахуючи того, що одягає-годує мою сім'ю! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:13

Все колись закінчується... Я раз порахував - вийшов на "нуль"...
Другий раз порахував - вийшов "на нуль"...
Відразу все закрив...
"Вийшов на нуль" - це класичний варіянт: одногрупник тримав роздрібно-гуртовий магазин алкогольних напоїв - зустрілися в кафе за філіжанкою кави - він і сказав: "Роздав всім зарплату - собі залишилося "нуль" - взяв і закрив...
Зараз інші знайомі у Дніпрі порахували - працівники останні пів-року працювали тільки на зарплату собі...
Виставивли весь бізнес на продаж... Аж інтересно, за скільки куплять...
А виставили б пару років тому - купили б добре...
Все колись закінчується...
Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:34

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 4

akurt
....ну, поки мій бізнес "задовільняє" потреби моєї сім'ї і ще щось відкласти вдається - закривати не буду! :D ..... хоч він мені просто трохи набрид своєю монотонністю і ДУЖЕ набрид своєю ПРИВ"ЯЗАНІСТЮ!!!
....хочеться щось ВІЛЬНІШШЕ... простішше..... за ті самі бабосики! :D
.... покищо, що не придумаю, то - потрібно старанної праці і великого ентузіазму.........-а ці риси з кожним роком тануть, як сніг на весні :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:14

  akurt написав:Все колись закінчується... Я раз порахував - вийшов на "нуль"...
Другий раз порахував - вийшов "на нуль"...
Відразу все закрив...
"Вийшов на нуль" - це класичний варіянт: одногрупник тримав роздрібно-гуртовий магазин алкогольних напоїв - зустрілися в кафе за філіжанкою кави - він і сказав: "Роздав всім зарплату - собі залишилося "нуль" - взяв і закрив...
Зараз інші знайомі у Дніпрі порахували - працівники останні пів-року працювали тільки на зарплату собі...
Виставивли весь бізнес на продаж... Аж інтересно, за скільки куплять...
А виставили б пару років тому - купили б добре...
Все колись закінчується...
Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"

Щоб витащить, сначала нада "засунуть", а для цього тре мати що і куда "засунути", ну і не бути "імпотентом" і що б на той момент "стояло"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:10

Гарні слова!
Правильні слова!
Згадав старий анекдот.
У досвідченого та обізнаного у всіх питаннях Армянського радіо запитали:
- Що краже: один довгий член чи два коротких?
Армянське радіо подумало і дало таку віповідь:
"Один стоячий!"

Я все жа таки маю безліч випАдків, коли треба було вчасно вийти, навіть "коли стоїть" добре.

Про нерухомість, яка раптово почала рухатись і навіть попливла у даль...
(бувальщина)

1999 рік. Купили приятелі звичайний гараж в Алупці на березі моря. 9 600 $. Гараж гарний: по фронту 3 500 мм, в глибину - 6000 мм. Перед гаражом - бетонна набережна та власний шматочок моря довжиною 3 500 мм. Паркан для виходу до моря с надписом для чужих: "Ти туди не ходи, бутілка на голову впаде - зовсім дурний будеш!"

2000 рік. Відпочивають всією родиною. Какають на газетку та ту газетку підкидають сусідам.
2001 рік. Побудували туалет та кухню. Проклали каналізаційні трубти разом із сусідами у море. Газетки одне одному не підкидають.
2002 рік. Надбудували балкон. Зробили сходи з гаража на верх.
2003 рік. Надбудували зверху три поверхи - мають 4 - загальна площа 110 кв. м. Дають 96 000$. Цей гараж тепер зветься "елінг". Раджу продати за такою логікою: вклали 9 600 - дають 96 000 - супер. Не продають.
2004 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють. Виручка за сезон приблизно 7 500 долярів.
2005 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють.
2006 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють.
2007 рік. Виставляють на продаж. Просять 240 000 $. Питаю: "Чому саме 240 000?" Відповідь: "Ми порахували, що нам для щастя треба саме 240 000". Дають реально 190 000 $ готівкою. Не продають.
2008 рік. Виставляють на продаж. Просять 220 000 $. Ніхто нічого.
2009 рік. Виставляють на продаж. Просять 210 000 $. Ніхто нічого.
2010 рік. Виставляють на продаж. Просять 200 000 $. Ніхто нічого.
2011 рік - здають в субаренду за 6 000 $ за сезон (щоб не мати самим клопіт).
2012 рік - виставляють на продаж за 190 000.
2013 рік - виставляють на продаж за 140 000.
2014 рік. "Кримська весна". Нічого не продається.
2015 рік - один покупець із Москви за 90 000. Подивився документи українською мовою: "Нежитлове приміщення 3,5х6 м" - повернувся та пішов.
2016 рік - нікого і нічого.
2017 рік - нікого і нічого. В новорічну ніч вперше почув від них новий для себе термін "долбанный эллинг!"
2018 рік - нікого і нічого.

Що інтересно - елінг стоїть!
Але не кінчає... хоч і рухається... Там кажуть: "Крим приплив у гавань!"
Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"

P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого):
- продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів.
- покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних.
- за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів.
- у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів.
- співАємо пісеньку:

"Канхвєтки-бараночки,
словно лєбєди-саночкі,
Гей, ви, конячки зальотниє,
слішно песнь з облучка....
Гімназістки рум'яниє -
від морозу чуть п'яниє
Граціозно збивають
білий сніг (в Дніпрі геть розтаяв)
з каблучка...."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:21

Про житло. У 2017 році в Києві продано 2350 квартир на первинному ринку і 3210 - на вторинному,

в той час як у 2016 році було укладено 4515 і 4960 договорів про продаж відповідно.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/18/633151/
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:55

  akurt написав:
P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого):
- продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів.
- покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних.
- за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів.
- у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів.
- співАємо пісеньку:



не правильно Вы считаете :)

нужно считать так:
в 2007 году взяли 200 000 гидотных доларов и положили в банк под проценты (Приват).

В 2014 году Крымский Приват передал привет бывшим владельцам элинга (хотя аналогичный привет можно было получить еще и от Надры, Брокбизнеса, Дельты - не знаю, какие банки были наиболее популярны в Крыму в 2014, кроме Привата. Но от всех Крымчан, с кем общаюсь, слышу что они судятся/собираются судиться именно с Приватом за свои депозиты).

Ето если не считать что вклад могли размещать и в гривнах, а на проценты жить.

Тогда даже без приветов Привата, по мановению палочки 200 000 гидотных доларов превращаются в 1 000 000 самых красивых на свете гривен.
Tribeca
 
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