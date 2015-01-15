Нерухомість у Львові

Додано: Чет 18 січ, 2018 11:10

Гарні слова!

Правильні слова!

Згадав старий анекдот.

У досвідченого та обізнаного у всіх питаннях Армянського радіо запитали:

- Що краже: один довгий член чи два коротких?

Армянське радіо подумало і дало таку віповідь:

"Один стоячий!"



Я все жа таки маю безліч випАдків, коли треба було вчасно вийти, навіть "коли стоїть" добре.



Про нерухомість, яка раптово почала рухатись і навіть попливла у даль...

(бувальщина)



1999 рік. Купили приятелі звичайний гараж в Алупці на березі моря. 9 600 $. Гараж гарний: по фронту 3 500 мм, в глибину - 6000 мм. Перед гаражом - бетонна набережна та власний шматочок моря довжиною 3 500 мм. Паркан для виходу до моря с надписом для чужих: "Ти туди не ходи, бутілка на голову впаде - зовсім дурний будеш!"



2000 рік. Відпочивають всією родиною. Какають на газетку та ту газетку підкидають сусідам.

2001 рік. Побудували туалет та кухню. Проклали каналізаційні трубти разом із сусідами у море. Газетки одне одному не підкидають.

2002 рік. Надбудували балкон. Зробили сходи з гаража на верх.

2003 рік. Надбудували зверху три поверхи - мають 4 - загальна площа 110 кв. м. Дають 96 000$. Цей гараж тепер зветься "елінг". Раджу продати за такою логікою: вклали 9 600 - дають 96 000 - супер. Не продають.

2004 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють. Виручка за сезон приблизно 7 500 долярів.

2005 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють.

2006 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють.

2007 рік. Виставляють на продаж. Просять 240 000 $. Питаю: "Чому саме 240 000?" Відповідь: "Ми порахували, що нам для щастя треба саме 240 000". Дають реально 190 000 $ готівкою. Не продають.

2008 рік. Виставляють на продаж. Просять 220 000 $. Ніхто нічого.

2009 рік. Виставляють на продаж. Просять 210 000 $. Ніхто нічого.

2010 рік. Виставляють на продаж. Просять 200 000 $. Ніхто нічого.

2011 рік - здають в субаренду за 6 000 $ за сезон (щоб не мати самим клопіт).

2012 рік - виставляють на продаж за 190 000.

2013 рік - виставляють на продаж за 140 000.

2014 рік. "Кримська весна". Нічого не продається.

2015 рік - один покупець із Москви за 90 000. Подивився документи українською мовою: "Нежитлове приміщення 3,5х6 м" - повернувся та пішов.

2016 рік - нікого і нічого.

2017 рік - нікого і нічого. В новорічну ніч вперше почув від них новий для себе термін "долбанный эллинг!"

2018 рік - нікого і нічого.



Що інтересно - елінг стоїть!

Але не кінчає... хоч і рухається... Там кажуть: "Крим приплив у гавань!"

Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"



P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого):

- продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів.

- покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних.

- за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів.

- у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів.

- співАємо пісеньку:



"Канхвєтки-бараночки,

словно лєбєди-саночкі,

Гей, ви, конячки зальотниє,

слішно песнь з облучка....

Гімназістки рум'яниє -

від морозу чуть п'яниє

Граціозно збивають

білий сніг (в Дніпрі геть розтаяв)

з каблучка...."