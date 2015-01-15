Нерухомість у Львові

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По першому абзацу - звичайно, яблука до яблук, а грушки до грушок.
По другому абзацу треба прикинути хоча б... Давайте візьмемо вартість квартири в $ у забудовника на етапі котла і її вартість $ після року будови ! Далі беремо ту ж саму суму і умовно кладемо на $ депо на рік під % (в різні банки або на різних людей в один,щоб попасти під виплату ФГВФО з %, так навсякий...). Від отриманих відсотків віднімаємо 18% та 1,5%. Хоч побачимо, що краще - на рік скорше інвестуватись чи на рік розмістись в депо і потім після року будови вкластись... Просто рік інвестиції в будову це є рік недотриманого прибутку нпр. в депо
Чому я так кажу, бо мій знайомий купував квартиру десь 2,5-3роки тому (точно не памятаю)по 700$/м2, і зараз в цьому будинку у забудовника по 700 (що правда перебране) і на ОЛХ по 700 переуступку продають (тут х/з яке воно). В цьому випадку можна було сидіти 3 роки в депо, мати % і зараз купити квартиру в цьому ж домі, а % зафіксувати як прибуток
Львівський БатяР ...цілком погоджуюсь .....от тільки, за останній рік %ставки в $ порізали до невпізнання! ..... якихось там 3 чи може декуди і 4ри % вийде чистяком (але, на великій сумі, щось та й капне) ...ще, просто далі напишу два варіанти для роздуму: 1)Моне-3 ...- навесні, на ще Не виритий котлован, була ціна 14250грн/м2.....- а тепер, на залитий котлован і ще + збудов. перший поверх - ціна зросла до 15500грн/м2("трьошки"-там від 15000) - і ЗОВСІМ НЕ ДИВИМОСЬ НА ЇХНЮ РЕКЛАМУ по12500м2 - бо, це тільки на ОДИН стояк КУТОВИХ/а деякі ще й БЕЗБАЛКОННІ "двушки" і ще якийсь там стояк однушки(то я вже не вникав, що там з ними ) 2)....Авалон Лайт(там я придбав, то найкраще знаю всі нюанси) - в липні, коли почали рити котлован(доречі, як і Моне-3) ціна була від 12900(точно не пам'ятаю) бо пізнішше вона почала швидко набирати оберти.... 13500....-700...-900м2, а вже в жовтні(коли купив я)- було від 14000м2(правда і збудовано було на той час БІЛЬШЕ, ніж в Моне-3......-1секція - 4ри пов.; 2га - два пов. ; 3-тя - залитий котлован....... - а тепер, навіть, взагалі ДАЛЕКО втікли вони від Моне: 1ша- всі 8-м пов., змуровані і поставлені всі вікна, крім панорамних.... - 2га - 8-м пов., змуровані стіни більше за половину і трохи поставлено вікон... 3тя - зведено 4ри пов...... - правда і ціна зросла.... - тепер від 15600м2 а деякі по 16200!) .... і це, я не рекламую, а ТІШУСЬ, що моє житло швидко будують!
п. с....... а в Моне - я чуть два рази не купив .... доля випадку.... п. с.2..... ще дуже активно розглядав Авеню-5 і Лінкольн(в другому, навіть був забронював - але теж, доля випадку......)
Підтримую піклування та думки Долярчика. Все треба рахувати.
1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається. 2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися. Ні мені, ні Долярчику не повезло. 3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро... 4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць. 5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію. 6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну... 7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене... 8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить... 9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...
Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось - тупіковий варіянт...
Все колись закінчується... Я раз порахував - вийшов на "нуль"... Другий раз порахував - вийшов "на нуль"... Відразу все закрив... "Вийшов на нуль" - це класичний варіянт: одногрупник тримав роздрібно-гуртовий магазин алкогольних напоїв - зустрілися в кафе за філіжанкою кави - він і сказав: "Роздав всім зарплату - собі залишилося "нуль" - взяв і закрив... Зараз інші знайомі у Дніпрі порахували - працівники останні пів-року працювали тільки на зарплату собі... Виставивли весь бізнес на продаж... Аж інтересно, за скільки куплять... А виставили б пару років тому - купили б добре... Все колись закінчується... Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"
akurt ....ну, поки мій бізнес "задовільняє" потреби моєї сім'ї і ще щось відкласти вдається - закривати не буду! ..... хоч він мені просто трохи набрид своєю монотонністю і ДУЖЕ набрид своєю ПРИВ"ЯЗАНІСТЮ!!! ....хочеться щось ВІЛЬНІШШЕ... простішше..... за ті самі бабосики! .... покищо, що не придумаю, то - потрібно старанної праці і великого ентузіазму.........-а ці риси з кожним роком тануть, як сніг на весні
akurt написав:Все колись закінчується... Я раз порахував - вийшов на "нуль"... Другий раз порахував - вийшов "на нуль"... Відразу все закрив... "Вийшов на нуль" - це класичний варіянт: одногрупник тримав роздрібно-гуртовий магазин алкогольних напоїв - зустрілися в кафе за філіжанкою кави - він і сказав: "Роздав всім зарплату - собі залишилося "нуль" - взяв і закрив... Зараз інші знайомі у Дніпрі порахували - працівники останні пів-року працювали тільки на зарплату собі... Виставивли весь бізнес на продаж... Аж інтересно, за скільки куплять... А виставили б пару років тому - купили б добре... Все колись закінчується... Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"
Щоб витащить, сначала нада "засунуть", а для цього тре мати що і куда "засунути", ну і не бути "імпотентом" і що б на той момент "стояло"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Гарні слова! Правильні слова! Згадав старий анекдот. У досвідченого та обізнаного у всіх питаннях Армянського радіо запитали: - Що краже: один довгий член чи два коротких? Армянське радіо подумало і дало таку віповідь: "Один стоячий!"
Я все жа таки маю безліч випАдків, коли треба було вчасно вийти, навіть "коли стоїть" добре.
Про нерухомість, яка раптово почала рухатись і навіть попливла у даль... (бувальщина)
1999 рік. Купили приятелі звичайний гараж в Алупці на березі моря. 9 600 $. Гараж гарний: по фронту 3 500 мм, в глибину - 6000 мм. Перед гаражом - бетонна набережна та власний шматочок моря довжиною 3 500 мм. Паркан для виходу до моря с надписом для чужих: "Ти туди не ходи, бутілка на голову впаде - зовсім дурний будеш!"
2000 рік. Відпочивають всією родиною. Какають на газетку та ту газетку підкидають сусідам. 2001 рік. Побудували туалет та кухню. Проклали каналізаційні трубти разом із сусідами у море. Газетки одне одному не підкидають. 2002 рік. Надбудували балкон. Зробили сходи з гаража на верх. 2003 рік. Надбудували зверху три поверхи - мають 4 - загальна площа 110 кв. м. Дають 96 000$. Цей гараж тепер зветься "елінг". Раджу продати за такою логікою: вклали 9 600 - дають 96 000 - супер. Не продають. 2004 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють. Виручка за сезон приблизно 7 500 долярів. 2005 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють. 2006 рік. Здають по 100 $ на добу. Радіють. 2007 рік. Виставляють на продаж. Просять 240 000 $. Питаю: "Чому саме 240 000?" Відповідь: "Ми порахували, що нам для щастя треба саме 240 000". Дають реально 190 000 $ готівкою. Не продають. 2008 рік. Виставляють на продаж. Просять 220 000 $. Ніхто нічого. 2009 рік. Виставляють на продаж. Просять 210 000 $. Ніхто нічого. 2010 рік. Виставляють на продаж. Просять 200 000 $. Ніхто нічого. 2011 рік - здають в субаренду за 6 000 $ за сезон (щоб не мати самим клопіт). 2012 рік - виставляють на продаж за 190 000. 2013 рік - виставляють на продаж за 140 000. 2014 рік. "Кримська весна". Нічого не продається. 2015 рік - один покупець із Москви за 90 000. Подивився документи українською мовою: "Нежитлове приміщення 3,5х6 м" - повернувся та пішов. 2016 рік - нікого і нічого. 2017 рік - нікого і нічого. В новорічну ніч вперше почув від них новий для себе термін "долбанный эллинг!" 2018 рік - нікого і нічого.
Що інтересно - елінг стоїть! Але не кінчає... хоч і рухається... Там кажуть: "Крим приплив у гавань!" Як казала моя шкільна подруга, з якою я разом 10-ти класником ходив на підготовчі курси в університет: "Главное в этом деле - вовремя вытащить!"
P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого): - продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів. - покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних. - за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів. - у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів. - співАємо пісеньку:
"Канхвєтки-бараночки, словно лєбєди-саночкі, Гей, ви, конячки зальотниє, слішно песнь з облучка.... Гімназістки рум'яниє - від морозу чуть п'яниє Граціозно збивають білий сніг (в Дніпрі геть розтаяв) з каблучка...."
akurt написав: P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого): - продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів. - покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних. - за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів. - у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів. - співАємо пісеньку:
не правильно Вы считаете
нужно считать так: в 2007 году взяли 200 000 гидотных доларов и положили в банк под проценты (Приват).
В 2014 году Крымский Приват передал привет бывшим владельцам элинга (хотя аналогичный привет можно было получить еще и от Надры, Брокбизнеса, Дельты - не знаю, какие банки были наиболее популярны в Крыму в 2014, кроме Привата. Но от всех Крымчан, с кем общаюсь, слышу что они судятся/собираются судиться именно с Приватом за свои депозиты).
Ето если не считать что вклад могли размещать и в гривнах, а на проценты жить.
Тогда даже без приветов Привата, по мановению палочки 200 000 гидотных доларов превращаются в 1 000 000 самых красивых на свете гривен.