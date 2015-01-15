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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:06

Re: Нерухомість у Львові

  Долярчик написав:..ще, просто далі напишу два варіанти для роздуму:

переглянув локацію, чесно не моє...
Моне 3 то взагалі піпец. Не уявляю, як там моя дружина чи діти ввечері йшли б до дому !
Ваш варіант значно кращий по локації (моя думка), якщо все як ви кажете то хай і далі щастить !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:15

Re: Нерухомість у Львові

  akurt написав:1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.

Це ви говорити про 9 у валюті ?
Бо якщо в гривні то - грн. депо краще.
А якщо у валюті то це певно грязні 9% ? (маю наувазі без амортизації ремонту, меблів і техніки)
-
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:33

Re: Нерухомість у Львові

  Tribeca написав:Тогда даже без приветов Привата, по мановению палочки 200 000 гидотных доларов превращаются в 1 000 000 самых красивых на свете гривен.


На разі, зі слів akurt я зрозумів, що 90тис. дол., що є приблизним еквівалентом десь 2 600 млн грн., то є всього лиш бажання власника і ринок давати таку ціну зовсім не готовий !
Може 1млн найкращих в світі грн і є його ринкова ціна? )))))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:12

  Львівський БатяР написав:
  akurt написав:1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.

Це ви говорити про 9 у валюті ?
Бо якщо в гривні то - грн. депо краще.
А якщо у валюті то це певно грязні 9% ? (маю наувазі без амортизації ремонту, меблів і техніки)
-


Звісно, у валюті...
Тут вже підрахунки викладували - і не я один...
Погортайте пару-трійку сторінок назад...
Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні...

Мене тут трохи ногами топтали за пораду валютного депозиту в турецьких лірах (відкривається між купаннями у морі):
- я злив бакси по 3,95. Депозит під 13,6 відсотка річних...
- дивимося, який там курс ліри до доляра?
Зображення
Ось так...
"Зубов бояться - от французского поцелуя отказаться!" (Вольтер)
akurt
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