переглянув локацію, чесно не моє...
Моне 3 то взагалі піпец. Не уявляю, як там моя дружина чи діти ввечері йшли б до дому !
Ваш варіант значно кращий по локації (моя думка), якщо все як ви кажете то хай і далі щастить !
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:06
Re: Нерухомість у Львові
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:15
Re: Нерухомість у Львові
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:33
Re: Нерухомість у Львові
На разі, зі слів akurt я зрозумів, що 90тис. дол., що є приблизним еквівалентом десь 2 600 млн грн., то є всього лиш бажання власника і ринок давати таку ціну зовсім не готовий !
Може 1млн найкращих в світі грн і є його ринкова ціна? )))))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:12
Звісно, у валюті...
Тут вже підрахунки викладували - і не я один...
Погортайте пару-трійку сторінок назад...
Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні...
Мене тут трохи ногами топтали за пораду валютного депозиту в турецьких лірах (відкривається між купаннями у морі):
- я злив бакси по 3,95. Депозит під 13,6 відсотка річних...
- дивимося, який там курс ліри до доляра?
Ось так...
"Зубов бояться - от французского поцелуя отказаться!" (Вольтер)
реклама
|