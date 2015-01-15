Нерухомість у Львові

Додано: Нед 21 січ, 2018 00:38

Tribeca написав: akurt написав:

P.S. Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого):

- продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів.

- покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних.

- за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів.

- у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярів 400 000 красиво-синіх полосатих долярів.

- співАємо пісеньку:

Беремо калькулятор та рахуємо не дуже точно (тут точність ні до чого):- продали той долбанный эллинг! в 2007 році за 200 000 гидомирних долярів.- покалали гроші в банк під відсотки - по доляру було у ті роки (2007) від 13 відсотків річних до 7 у 2017. Беремо в середньому 10 відсотків річних.- за 10 років 10х10=100 відсотків на сумму в 200 000 долярів.- у 2018 році отримали замість 200 000 гидомирно-брудних долярівкрасиво-синіх полосатих долярів.- співАємо пісеньку:





не правильно Вы считаете

не правильно Вы считаете

Долярчик написав: akurt написав: Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось - тупіковий варіянт... Долярчик! Продавай свій магазин хоч за щось -...

...тепер всі уважно дивляться, як ви легко та невимушено напишете свої "супер-пупер" БІЗНЕС-варіанти!

(так-так саме БІЗНЕС, а не крипту, акції, форекси і т. п. - не пропонувати)



... то може тут Ви БЛИСНЕТЕ розумом? ...тепер всі уважно дивляться, як ви легко та невимушено напишете свої "супер-пупер" БІЗНЕС-варіанти!(так-так саме БІЗНЕС, а не крипту, акції, форекси і т. п. - не пропонувати)...

Особенно деньги. Кинули только один раз в Днепре - возле обменки Приватбанка в помещении бывшей Центральной библиотеки на первом этаже... Давно это было... очень... примерно в 1993 году... Или в 1995... уж не помню...Вот тогда я тоже считал правильно, но попал на профессиональных кидал - была очередь в обменку Приватбанка... купюр - пачек у всех было много... машинка считала долго... вышли из помещения Библиотеки "за угол" - поменять на улице к ЦУМу... у меня в газете было завернуто 42 миллиона купоно-карбованцев, которые только получил от реализации товара, надо было поменять без проблем на 300 или 400 долларов - поменял без проблем на 9 (девять) долларов - подменили классно!Итак, если я написал, что ДАВАЛИ 96 000 $, то давали 96 000 $. И я обоснованно считал (сидя за коньяком в Трускавце в санатории "Арника") в 2003 (кажется) году, что это было правильно, вложили 9 600 $ - получили 96 000 $ - перекреститесь! В 2003 году доллары были зеленее и не такие противные...Если я написал, что ДАВАЛИ 190 000 $ пять (!!!) лет спустя, при аппетитах в 240 000 $, то давали 190 000 $. Не взяли - гордыня подвела... Для расчета я взял условно 200 000 $ - там точность не нужна... Все равно все пропало...Продаваны хоть и купили этот гараж в Алупке, но сами все - не из Крыма, а потому депозит в Привате на территории Крыма не открывали бы... Если бы и открывали, то в другом региональном банке, где их фирма имела счет. Но и там не открывали, так как меня не слушали не только в этом, но и в том, что депозит - штука классная! (в те годы... Самые лакомые депозиты были тогда, когда все испугались - в 2008 -2009 годах, по валюте 12-13 процентов годовых!!! Сказка! Ежемесячная выплата процентов! Рай на Земле!)В Крыму до осени 2013 года были хороши:- просто корзина щедрости - 13 процентов годовых по евро и по доллару. Очень лояльные Договора. Расторжение в любой момент без потери процентов.- корзина щедрости с его вкладом "Целевой" - 12 процентов годовых по доллару с довложениями и возможностью устраивать "столбы". Потом, правда, банк всех подвел - запретил пополнять вклады... Все очень ругались... И не только в Крыму...(Новинского) - вклад "Детский" по евро - кажется в 14 (!!!) процентов годовых с возможностью расторжения вклада без потери процентов по достижению ребенком 18 лет...Вот эти 3 банка реально пылесосили денежки...Другие были скромны... Там еще выделялся "Сбербанк России" - но у него были мутные условия...И Приват - тоже был скромным...С Приватом в самом деле сегодня судятся некоторые вкладчики, которые не успели сделать простую вещь: надо было сразу после начала оккупации просто поменять отделение обслуживания на материковое - например при личной поездке в Украину или просто через он-лайн чат... Расслабились... Не ожидали, конечно... Они не виноваты, так карта легла... желаю им успехов - победить и вернуть свои деньги...Кроме того, реально все банки в Крыму всем клиентам в 2014 году говорили, что будут работать и не собираются уходить... Потом исчезли в одночасье... Что интересно, на момент аннексии Крыма у меня было только 100 евро (был "столб" открыт на всякий случай) на территории Крыма в Банке Москвы Новинского - банк из Крыма исчез. Но когда я обратился за своими деньгами, будучи проездом в Днепре, в отделение на Набережной - все отдали...Ну вот так...когда депозит в банке давал возможность реально не работать, пить шампанское и даже не думать о сдаче жилья...Сейчас еще период, когда сдача жилья давет возможность реально не работать, пить шампанское и даже не думать о депозите...Что-то мне подсказывает, что этот период скоро пройдет...Если в 2015 - 2016 году для полноценной жизни семье хватало дохода в 1 000 долларов месяц (22 500 гривен), то сейчас 28 000 гривен в месяц для полноценного жития уже не хватает...Ну вот так...ПахнУло фамільярністю...Я всю жизнь занимал такие должности, что меня с 23-х лет называли ТОЛЬКО по имени-отчеству.Так только - закину Вам "удочку" - один из моих знакомых занимается криптовалютой... как будто очень осторожно...Вчера как раз спросил: "Там вроде как-то крипта шатается?"Получил такой ответ: "Все личные средства, которые я вложил в крипту - я уже отбил и вывел. Все что есть на сегодня - назвал сумму - это просто навар - зорко слежу за ним... Так что волноваться нет причин..."Ну и хорошо... Я и не волнуюсь...Трохи хвилююсь тільки з того, що в бувальщині "" не звернули увагу на головну думку:неактивні активи треба дуже вчасно збувати... Дуже вчасно...