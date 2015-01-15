переглянув локацію, чесно не моє...
Моне 3 то взагалі піпец. Не уявляю, як там моя дружина чи діти ввечері йшли б до дому !
Ваш варіант значно кращий по локації (моя думка), якщо все як ви кажете то хай і далі щастить !
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:06
Re: Нерухомість у Львові
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:15
Re: Нерухомість у Львові
Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:33
Re: Нерухомість у Львові
На разі, зі слів akurt я зрозумів, що 90тис. дол., що є приблизним еквівалентом десь 2 600 млн грн., то є всього лиш бажання власника і ринок давати таку ціну зовсім не готовий !
Може 1млн найкращих в світі грн і є його ринкова ціна? )))))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:12
Звісно, у валюті...
Тут вже підрахунки викладували - і не я один...
Погортайте пару-трійку сторінок назад...
Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні...
Мене тут трохи ногами топтали за пораду валютного депозиту в турецьких лірах (відкривається між купаннями у морі):
- я злив бакси по 3,95. Депозит під 13,6 відсотка річних...
- дивимося, який там курс ліри до доляра?
Ось так...
"Зубов бояться - от французского поцелуя отказаться!" (Вольтер)
Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:33
дякую!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:57
... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 5
...тепер всі уважно дивляться, як ви легко та невимушено напишете свої "супер-пупер" БІЗНЕС-варіанти!
(так-так саме БІЗНЕС, а не крипту, акції, форекси і т. п. - не пропонувати)
....п.с......бізнес про "песиків"- було цікаво, але трохи не те ...... але можна щось і в такому напрямку, який є більш реальний, - ніж віртуальні крипти)
п. с...... якось ранішше, та ще і вчора перечитав тутешні гілки: " залучення коштів", "бізнес ідеї" і т. п...... все якесь апсолютно не те!(одним словом: "сміття"!)
... то може тут Ви БЛИСНЕТЕ розумом?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:05
Я имею в виду, что при продаже эллинга в 2007 году за 200 000$, велика вероятность что эти 200куе были бы конвертированы в гривну по тогдашнему курсу - 5.05, и полученные 200000*5=1 000 000 грн положено на депозит
Знаю очень много знакомых, кто так и поступил в те беспечные годы.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:07
...а спробуйте Ви таку заправку собі відкрити))
....це вже давненько, десь майже пів року..... і я все забуваю це написати!
...Ви задоволені, що...... - от декілька місяців тому, по місті Лева понавідкривалось "підпільних" заправок(напевно одного власника) - де є тільки ГАЗ і Дизпаливо!- і якщо газ на пару коп. дешевший відносно інших, то соляра на вчора 24,20
...... ранішше, була 23,99!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:38
Я всегда все считаю правильно. Особенно деньги. Кинули только один раз в Днепре - возле обменки Приватбанка в помещении бывшей Центральной библиотеки на первом этаже... Давно это было... очень... примерно в 1993 году... Или в 1995... уж не помню...
Вот тогда я тоже считал правильно, но попал на профессиональных кидал - была очередь в обменку Приватбанка... купюр - пачек у всех было много... машинка считала долго... вышли из помещения Библиотеки "за угол" - поменять на улице к ЦУМу... у меня в газете было завернуто 42 миллиона купоно-карбованцев, которые только получил от реализации товара, надо было поменять без проблем на 300 или 400 долларов - поменял без проблем на 9 (девять) долларов - подменили классно!
Итак, если я написал, что ДАВАЛИ 96 000 $, то давали 96 000 $. И я обоснованно считал (сидя за коньяком в Трускавце в санатории "Арника") в 2003 (кажется) году, что это было правильно, вложили 9 600 $ - получили 96 000 $ - перекреститесь! В 2003 году доллары были зеленее и не такие противные...
Если я написал, что ДАВАЛИ 190 000 $ пять (!!!) лет спустя, при аппетитах в 240 000 $, то давали 190 000 $. Не взяли - гордыня подвела... Для расчета я взял условно 200 000 $ - там точность не нужна... Все равно все пропало...
Продаваны хоть и купили этот гараж в Алупке, но сами все - не из Крыма, а потому депозит в Привате на территории Крыма не открывали бы... Если бы и открывали, то в другом региональном банке, где их фирма имела счет. Но и там не открывали, так как меня не слушали не только в этом, но и в том, что депозит - штука классная! (в те годы... Самые лакомые депозиты были тогда, когда все испугались - в 2008 -2009 годах, по валюте 12-13 процентов годовых!!! Сказка! Ежемесячная выплата процентов! Рай на Земле!)
В Крыму до осени 2013 года были хороши:
- Проминвестбанк - просто корзина щедрости - 13 процентов годовых по евро и по доллару. Очень лояльные Договора. Расторжение в любой момент без потери процентов.
- ВТБ-банк - корзина щедрости с его вкладом "Целевой" - 12 процентов годовых по доллару с довложениями и возможностью устраивать "столбы". Потом, правда, банк всех подвел - запретил пополнять вклады... Все очень ругались... И не только в Крыму...
- Банк Москвы (Новинского) - вклад "Детский" по евро - кажется в 14 (!!!) процентов годовых с возможностью расторжения вклада без потери процентов по достижению ребенком 18 лет...
Вот эти 3 банка реально пылесосили денежки...
Другие были скромны... Там еще выделялся "Сбербанк России" - но у него были мутные условия...
И Приват - тоже был скромным...
С Приватом в самом деле сегодня судятся некоторые вкладчики, которые не успели сделать простую вещь: надо было сразу после начала оккупации просто поменять отделение обслуживания на материковое - например при личной поездке в Украину или просто через он-лайн чат... Расслабились... Не ожидали, конечно... Они не виноваты, так карта легла... желаю им успехов - победить и вернуть свои деньги...
Кроме того, реально все банки в Крыму всем клиентам в 2014 году говорили, что будут работать и не собираются уходить... Потом исчезли в одночасье... Что интересно, на момент аннексии Крыма у меня было только 100 евро (был "столб" открыт на всякий случай) на территории Крыма в Банке Москвы Новинского - банк из Крыма исчез. Но когда я обратился за своими деньгами, будучи проездом в Днепре, в отделение на Набережной - все отдали...
Ну вот так... был период, когда депозит в банке давал возможность реально не работать, пить шампанское и даже не думать о сдаче жилья...
Сейчас еще период, когда сдача жилья давет возможность реально не работать, пить шампанское и даже не думать о депозите...
Что-то мне подсказывает, что этот период скоро пройдет...
Если в 2015 - 2016 году для полноценной жизни семье хватало дохода в 1 000 долларов месяц (22 500 гривен), то сейчас 28 000 гривен в месяц для полноценного жития уже не хватает...
Ну вот так...
ПахнУло фамільярністю... Долярчик! Я всю жизнь занимал такие должности, что меня с 23-х лет называли ТОЛЬКО по имени-отчеству.
Так что блистать ничем не буду...
Так только - закину Вам "удочку" - один из моих знакомых занимается криптовалютой... как будто очень осторожно... Не я.
Вчера как раз спросил: "Там вроде как-то крипта шатается?"
Получил такой ответ: "Все личные средства, которые я вложил в крипту - я уже отбил и вывел. Все что есть на сегодня - назвал сумму - это просто навар - зорко слежу за ним... Так что волноваться нет причин..."
Ну и хорошо... Я и не волнуюсь...
P.S. Трохи хвилююсь тільки з того, що в бувальщині "Про нерухомість, яка раптово почала рухатись і навіть попливла у даль... " не звернули увагу на головну думку:
неактивні активи треба дуже вчасно збувати... Дуже вчасно...
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:36
Просто Костя
Дивіться з 26.40 - 30.40... Чо нам проблемами і статусами займатися? Наше діло яке? Кон'як п'янствувати і кайфувати... За знайомство!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
реклама
|