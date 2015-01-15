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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:46

  akurt написав:ПахнУло фамільярністю... Долярчик! Я всю жизнь занимал такие должности, что меня с 23-х лет называли ТОЛЬКО по имени-отчеству.

Владимир Борисович, ВЫ?!! :idea:
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:10

Re: Нерухомість у Львові

  akurt написав:Звісно, у валюті...
Тут вже підрахунки викладували - і не я один...
Погортайте пару-трійку сторінок назад...
Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні...

Давно спостерігаю за цією гілкою і точних розрахунків тут ще не бачив. Були підрахунки але в загальному, але як ми знаємо диявол криється в деталях!
Ось мої прикидки
Дано
-квартира 1-но кмінатна 40м2 в нормальному районі по 800$/м, 800*40=32000$
-ремонт 100$/м, 40*100=4000$ $
-необхідна техніка та меблі 4000$
Разом 40000
здаємо її в оренду за 8000гр., що є 280$/м на сьогодні.
Далі рахуємо
Оскільки ми хочемо частину грошей проїдати, варінт повернення грошей з ремонту та мебелі я розкинув на по періодам
- ремонт нам потрібно відбити за 5 років ,на мою думку-це орієнтовний термін життя ремонту, далі все буде виглядати вбитим
4000/60(місяців)=66,6$/міс, потрібно відкладати на повернення ремонту
- меблі та техніку, на мою думку, за 5років треба відбити на 70%,оскільки після цього терміну шось прийде в негодність, щось можна підшаманити і використовувати далі, або продати ч.з ОЛХ, це 2800$
2800/60=46,6$/міс, потрібно відкладати
Отже
Розрахунковий прибуток від здачі в оренду у нас 280*60=16800дол
звідси знімаємо витрати на ремонт та часткову амортизацію меблів
16800-2800-4000=10000дол
10 000/60=2000$/рік
Що є 5% річних з 40000дол.
Якщо до витратної частини додати простої (за 5 років вони точно будуть),а також те що нпр. на 5 році оренди профіт буде нижчий ніж на першому (ч.з те, що квартира вже не така нова), і те, що здаючи в грн. ч/з постіне падіння грн. баксів буде меншати.
Виходить, що валютне депо = доходу від оренди !(принаймі станом на сьогодні).
Львівський БатяР
 
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