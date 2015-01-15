Нерухомість у Львові

Додано: Пон 22 січ, 2018 01:10

akurt написав: Звісно, у валюті...

Тут вже підрахунки викладували - і не я один...

Погортайте пару-трійку сторінок назад...

Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні... Звісно, у валюті...Тут вже підрахунки викладували - і не я один...Погортайте пару-трійку сторінок назад...Гривневий депозит зараз має від'ємну дохідність - теж вже рахували... Особливо при нинішньому курсі гривні...

Давно спостерігаю за цією гілкою і точних розрахунків тут ще не бачив. Були підрахунки але в загальному, але як ми знаємо диявол криється в деталях!Ось мої прикидкиДано-квартира 1-но кмінатна 40м2 в нормальному районі по 800$/м, 800*40=32000$-ремонт 100$/м, 40*100=4000$ $-необхідна техніка та меблі 4000$Разом 40000здаємо її в оренду за 8000гр., що є 280$/м на сьогодні.Далі рахуємоОскільки ми хочемо частину грошей проїдати, варінт повернення грошей з ремонту та мебелі я розкинув на по періодам- ремонт нам потрібно відбити за 5 років ,на мою думку-це орієнтовний термін життя ремонту, далі все буде виглядати вбитим4000/60(місяців)=66,6$/міс, потрібно відкладати на повернення ремонту- меблі та техніку, на мою думку, за 5років треба відбити на 70%,оскільки після цього терміну шось прийде в негодність, щось можна підшаманити і використовувати далі, або продати ч.з ОЛХ, це 2800$2800/60=46,6$/міс, потрібно відкладатиОтжеРозрахунковий прибуток від здачі в оренду у нас 280*60=16800долзвідси знімаємо витрати на ремонт та часткову амортизацію меблів16800-2800-4000=10000дол10 000/60=2000$/рікЩо є 5% річних з 40000дол.Якщо до витратної частини додати простої (за 5 років вони точно будуть),а також те що нпр. на 5 році оренди профіт буде нижчий ніж на першому (ч.з те, що квартира вже не така нова), і те, що здаючи в грн. ч/з постіне падіння грн. баксів буде меншати.Виходить, що валютне депо = доходу від оренди !(принаймі станом на сьогодні).