Нерухомість у Львові

Додано: Вів 23 січ, 2018 06:07

Невеличкий підсумок станом на 23 січня 2018 року щодо Львівської нерухомості(тезіси згідно з порадами на попередніх сторінках)1. При купівлі Львівської нерухомості "для початкуІ знати її бажано не зі слів зацікавленого продавана, який буде казати, що все побудовано з якісних матеріалів куплених ще по старому курсу, а бажано хоча б зі слів товариша, що має доступ до інсайду". Для цього: внедрити товариша в будівельну компанію на посаду або вартового вночі, або заступника Голови правління. Якщо не вдасться його влашутвати на такі привабливі посади: а) вдертися в офіс забудовника вночі та вилучити необхідні документи. б) напоїти Голову правління та не дати закусювати, поки той не признається.2. Після отримання інформації про собівартість будівництва:а) говорити: "От дурні, при собівартості в 200 долярів за квадрат - продають по 190 !"- і викупити всі квартири в новобудові.б) говорити: "От молодці, при собівартості в 200 долярів за квадрат - продають по 200 !"- і заснувати благодійний фонд в підвалі новобудови. Витрати на існування благодійного фонду віднести до витрат забудовника.в) говорити: "От вороги людства, при собівартості в 200 долярів за квадрат - продають по 500!"- і з метою зробити зле забудовникам не купувати квартири в новобудові.3. Гроші, що маєте, вкласти в "валютні сертіфікати". Грошей не жаліти, однаково гроші по валютних сертифікатах не гарантуються державою. Не вважати недоліками депозитних сертифікатів наступне:а) депозитні сертифікати не ростуть в ціні, на відміну від інших цінних паперів;б) сертифікати на пред'явника не гарантуються Фондом гарантування вкладів;в) сертифікати на пред'явника можуть бути вкрадені і переведені в готівку зловмисниками.По закінченню терміну розміщення коштів не витрачати ці кошти: а) на їжу. б) на лікування. в) на придбання побутової техніки. г) на освіту дітей. д) на поточні витрати, в тому числі подарунки тещі та коханці. Це значно підвищить дохід по таких сертифікатах.4. Ні в якому разі не купувати або не мати у Львові 1-3-5 квартир для здачі в оренду з метою отримання щомісячного прибутку, оскільки кляті квартиранти однаково все або поцарапають, або зіпсують. Клопоту не оберешся.5. Гроші, що закопані під грушею неподалік від Малечковичей вздовж нової траси на Пустомити, розкопувати раз на рік для провітрювання.6. За гроші, все ж таки викопані з-під груші, заснувати виробництво, цех, фабрику, завод. Відкрити магазин або супремаркет. Організувати виробництво Falcon, iPhone, Apple, Microsoft, Boeing. Якщо грошей бракує - хоча б Tesla, там плануються великі продажі. Наприклад, в ці дні черга в автосалонах просто для того, щоби посидіти 2 (дві) хвилини в Tesla 3 - 1 (одна) година.Фото - з автосалона в Palo Alto (Каліфорнія), вчора. Спеціально за моїм проханням для читачів форума.7. Працювати, як Бог дав, на будь-якій посаді із заробітною платнею в 7 000 - 9 000 гривень. Платити з цієї суми 18 процентів податку та 100 гривень на медичну страховку. Радіти тому, що маємо. Керуючись принципами Наукової організації праці (НОП):- вставати щоденно о 6-00.- о 8-00 виходити з хати.- з 9-00 точно бути на роботі. Працювати сумлінно до 19-00, о 19-00 отримати дозвіл на повернення додому та вже о 20-00 бути вдома, де пити запашну львівську каву із зеленого коліру пачки.- вихідні дна використовувати для прогулянки навколо хати. Дихати глибже.- не менше 2-х годин у робочій день проводити на зупинці громадського транспорту та в самому громадському транспорті. Уважно дивитися під час руху за тим, що читають люди, дивлячись у свої смартфони. Бути у курсі всіх новин.- скуплятися тільки в АТБ та пропагандувати вегетаріанське існування.- не питати в сусіда, як йому 2 рази на рік вдається відпочивати у Єгипті, та два рази на рік - кататися на гірськолижних курортах (я в сезоні 2017/2018 вже 2 (два) рази відпочивав на таких курортах в Європі - тиждень у грудні та тиждень у січні. Приятелька із чоловіком (вони дуже необачно здають квартири в аренду) на днях виїзжає до Австрії - як раз чоловік спробує на смак нового позашляховика).Із суми в ((7 000 або 9 000) гривень - 18 відсотків від (7 000 або 9 000) та мінус 100 гривень на страховку) відкладати кошти:- ремонт же нам потрібно "відбити" за 5 років, на мою думку - це орієнтовний термін життя ремонту, далі все буде виглядати вбитим - 4000/60 (місяців) =$/міс. Цифра диявольска, але що тут поробиш...- меблі та техніку, на мою думку, за 5 років треба відбити на 70%, оскільки після цього терміну шось прийде в негодність, щось можна підшаманити і використовувати далі, або продати ч.з ОЛХ, це 2800$: 2800/60=46,6 $/міс, потрібно відкладати, що тут поробиш...Разом відкладати 66,6 $/міс.+ 46,6 $/міс, тобто 113,20 $/міс.8. Вигідно женитися. І зовсім нічого не робити.