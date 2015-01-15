О боже, у будь-якому куті країни можна захворіти на оце страшне...
Жінці ще й 30ти нема ?
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Додано: Вів 23 січ, 2018 15:09
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:21
Re: Нерухомість у Львові
akurt писал(а):
Про романтичну любфф від V2 розкажете тому жебраку-Серьожі із забитого села, що гине.
Тут, мабуть, не романтична любов винувата, а сам жебрак-Серьожа із забитого села, як Ви його тут описали, сам винуватий що не правильно побудував своє житті (втратив/відмовився від гарної роботи і т.д.). Як то кажуть, кожен сам несе відповідальність за свої поступки у житті.
Просто ставити за окремий важливий пункт 4 це, імхо, пряма дорога до того щоб бути нещасливим.
Спостерігаю таке в близький і далеких сім'ях. Поваги до таких пристосуванців нема ні в сім'ї, ні в родині.
Для такий "розумників" тепер існує шлюбний контракт. Може, не дуже романтично, але чесно.
І щоб нас не заофтопили - нерухомість в контракті зазвичай зазначається, а саме, хто має право, а хто на "пташиних правах".
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:58
Саме так!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54
Долярчику вже пізно...
Мені не повезло: я вибирав жінку не по гаманцю, а по "любові".
Змушений був заробляти на родину... І робити висновки...
До речі, мені жінка від мене народила не одного хлопчика і не працює жодного дня...
Шкода, але майбутня пенсія їй не світить...
У Вас теж жінка не працює?
От і добре!
Але ж це були не наші часи... Шановні... Не наші часи...
А коли до жебркака повзе жебрачка... То біда...
P.S. Серьожа сьогодні отримав робочу візу в Польщу... Якраз пью коньяк "Бескиди", закусюю сиром Camambert і допомогаю йому із квитками на Варшаву...
О, Варшава! Я вперше її побачив у 1991 році... Пам'ятаю, що приїхав нічною електричкою з Катовиць (з Катовиць - о півночі вийшла) - думав вночі буду спати - але поляки такі кумедні - жирували у купе всю ніч - і пісні, і залицяння, і танці...
Виліз на Варшава Центральна вранці просто "ніякий"... Зайшов неподалік у Макдональдс - зняв із себе все і в умивальнику майже купався - поляки заходили і дивувалися...
А що робити, часи були важкі...
У Серьожі вдома сьогодні холодно: Серьожа зараз бреде собі за цигарками та дуже мерзнуть руки, мороз 19...
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:10
Там просто живуть не генно модифіковані люде...
Картинка -бувальщина...
Від моєї квартири в Анталії до моря і пляжу - 20 хвилин йти вздовж аллеї помаранчових дерев...
Іду, гуляю, дихаю... За плечима - рюкзак... там: рушник, три помаранча, аудіоплеєер... на плечі - складене крісло-шезлонг (коштує 30 лір)...
Ось і квіти, і пальми, і пляж... газон... зелений...
Робітник-турок підбирає опале від пальми листя в мішок... раптом у руках з'являється щось не зелене, а темно-червоне... Тому я й звернув увагу, підходячи до пляжку (звісно, безкоштовного).
Він те темно-червоне якось так швидко повісив на кусок кору пальми, що стирчала від стволу, і пішов далі збирати опале листя з газону...
Як би так швидко й вдало робітник не повісив би те темно-червоне, я б не звернув уваги знов...
Але, оскіли за освітою я інженер-механік, мені стало інтересно, що і на що повісили...
Поставив біля самого моря крісло-щезлонг, рюкзак. Одів плавки, потягнувся, скупнувся 9останній раз купаквся 43 грудня - вода була +21. повітря +26), пішов приймати прісний душ та згадав про те темно-червоне на коричньовому... на фоні зеленого...
Підйшов: висить парсолька... складана... не з дешевих... Не Китай... здивувася трохи...
От Вам і робітник пляжу...
Ось сьогодні по Вайберу мені скинув сусід - хлопець іх другого поверху нашого будинка на 19 квартир в Анталії квитанцію за електрику...
Останній раз я платив у листопаді ...
Виїхав з Анталії у грудні...
Нарахували 0 (нуль)...
Ну й слава Богу, чи Аллаху...
Ох, до 1 числа - тиждень... Хотілося б швидше... квартиранти грошиків дадуть...
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