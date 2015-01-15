RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:09

  akurt написав:Про романтичну любфф від V2 розкажете тому жебраку-Серьожі із забитого села, що гине.
У жінки ще й виявився рак щитовидної залози (це, доречі, на тему: село, чиста вода, молочко, корівка).


О боже, у будь-якому куті країни можна захворіти на оце страшне...
Жінці ще й 30ти нема ?
vladimir07
 
Повідомлень: 959
З нами з: 30.01.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:21

Re: Нерухомість у Львові

akurt писал(а):
Про романтичну любфф від V2 розкажете тому жебраку-Серьожі із забитого села, що гине.

Тут, мабуть, не романтична любов винувата, а сам жебрак-Серьожа із забитого села, як Ви його тут описали, сам винуватий що не правильно побудував своє житті (втратив/відмовився від гарної роботи і т.д.). Як то кажуть, кожен сам несе відповідальність за свої поступки у житті.
Просто ставити за окремий важливий пункт 4 це, імхо, пряма дорога до того щоб бути нещасливим.
Спостерігаю таке в близький і далеких сім'ях. Поваги до таких пристосуванців нема ні в сім'ї, ні в родині.
Для такий "розумників" тепер існує шлюбний контракт. Може, не дуже романтично, але чесно.
І щоб нас не заофтопили - нерухомість в контракті зазвичай зазначається, а саме, хто має право, а хто на "пташиних правах".
grape
 
Повідомлень: 313
З нами з: 02.05.11
Подякував: 68 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:58

  grape написав:akurt писал(а):
Про романтичну любфф від V2 розкажете тому жебраку-Серьожі із забитого села, що гине.

Тут, мабуть, не романтична любов винувата, а сам жебрак-Серьожа із забитого села, як Ви його тут описали, сам винуватий що не правильно побудував своє житті (втратив/відмовився від гарної роботи і т.д.). Як то кажуть, кожен сам несе відповідальність за свої поступки у житті.
Просто ставити за окремий важливий пункт 4 це, імхо, пряма дорога до того щоб бути нещасливим.
Спостерігаю таке в близький і далеких сім'ях. Поваги до таких пристосуванців нема ні в сім'ї, ні в родині.
Для такий "розумників" тепер існує шлюбний контракт. Може, не дуже романтично, але чесно.
І щоб нас не заофтопили - нерухомість в контракті зазвичай зазначається, а саме, хто має право, а хто на "пташиних правах".

Саме так!
sinus
 
Повідомлень: 22
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54

  V2 написав:Шановний akurt!
Ви обирали дружину по ширині гаманця тестя? ;)

з.і. Долярчик може дослухатись до порад - і тоді на Вашій совісті буде зруйнована сім'я!


Долярчику вже пізно...

Мені не повезло: я вибирав жінку не по гаманцю, а по "любові".
Змушений був заробляти на родину... І робити висновки...
До речі, мені жінка від мене народила не одного хлопчика і не працює жодного дня...
Шкода, але майбутня пенсія їй не світить...
У Вас теж жінка не працює?
От і добре!
Але ж це були не наші часи... Шановні... Не наші часи...
А коли до жебркака повзе жебрачка... То біда...

P.S. Серьожа сьогодні отримав робочу візу в Польщу... Якраз пью коньяк "Бескиди", закусюю сиром Camambert і допомогаю йому із квитками на Варшаву...
О, Варшава! Я вперше її побачив у 1991 році... Пам'ятаю, що приїхав нічною електричкою з Катовиць (з Катовиць - о півночі вийшла) - думав вночі буду спати - але поляки такі кумедні - жирували у купе всю ніч - і пісні, і залицяння, і танці...
Виліз на Варшава Центральна вранці просто "ніякий"... Зайшов неподалік у Макдональдс - зняв із себе все і в умивальнику майже купався - поляки заходили і дивувалися...
А що робити, часи були важкі...
У Серьожі вдома сьогодні холодно: Серьожа зараз бреде собі за цигарками та дуже мерзнуть руки, мороз 19...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 12.02.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:10

  vladimir07 написав:
  akurt написав:3. Не робити дурниць, наприклад таку, яку зробив позавчора Алтан Пакдиль, студент ліцею із Анталії: "...он нашел женское портмоне на сидении в салоне автобуса, когда ехал на автовокзал. Открыв его, он обнаружил евро и доллары на сумму, эквивалентную 10 тысячам лир (примітка моя: приблизно 3 000 $). Парень взял портмоне и пришел с ним в полицейский участок на автовокзале.
Как удалось выяснить сотрудникам полиции, портмоне со значительной суммой принадлежало супружеской паре из Узбекистана Елене и Парку Тен, которые остановились в отеле Linda Resort. В качестве благодарности туристы дали честному турецкому подростку 100 долларов.


Пане akurt,а скільки би Ви відвантажили на подяку студетові з того гаманця ?
А може у Туреччині існують якісь певні мірки подяки в такій ситуації, наприклад, все віддати, як визнання високої порядності та чесності людини ? :mrgreen:


Там просто живуть не генно модифіковані люде...
Картинка -бувальщина...
Від моєї квартири в Анталії до моря і пляжу - 20 хвилин йти вздовж аллеї помаранчових дерев...
Іду, гуляю, дихаю... За плечима - рюкзак... там: рушник, три помаранча, аудіоплеєер... на плечі - складене крісло-шезлонг (коштує 30 лір)...
Ось і квіти, і пальми, і пляж... газон... зелений...
Робітник-турок підбирає опале від пальми листя в мішок... раптом у руках з'являється щось не зелене, а темно-червоне... Тому я й звернув увагу, підходячи до пляжку (звісно, безкоштовного).
Він те темно-червоне якось так швидко повісив на кусок кору пальми, що стирчала від стволу, і пішов далі збирати опале листя з газону...
Як би так швидко й вдало робітник не повісив би те темно-червоне, я б не звернув уваги знов...
Але, оскіли за освітою я інженер-механік, мені стало інтересно, що і на що повісили...
Поставив біля самого моря крісло-щезлонг, рюкзак. Одів плавки, потягнувся, скупнувся 9останній раз купаквся 43 грудня - вода була +21. повітря +26), пішов приймати прісний душ та згадав про те темно-червоне на коричньовому... на фоні зеленого...
Підйшов: висить парсолька... складана... не з дешевих... Не Китай... здивувася трохи...
От Вам і робітник пляжу...

Ось сьогодні по Вайберу мені скинув сусід - хлопець іх другого поверху нашого будинка на 19 квартир в Анталії квитанцію за електрику...
Останній раз я платив у листопаді ...
Виїхав з Анталії у грудні...
Нарахували 0 (нуль)...
Ну й слава Богу, чи Аллаху...
Ох, до 1 числа - тиждень... Хотілося б швидше... квартиранти грошиків дадуть...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1700
З нами з: 12.02.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 273274275276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Альтернативщик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1, 2, 3, 4
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
32 2532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 17:22
Козак-характерник
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 18, 19, 20
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
190 60512
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 15:23
deniska
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
94 13873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2017 19:58
Bobua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8808)
25.01.2018 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.