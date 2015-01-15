Нерухомість у Львові

Додано: Чет 25 січ, 2018 19:54

V2 написав: Шановний akurt!

Ви обирали дружину по ширині гаманця тестя?



з.і. Долярчик може дослухатись до порад - і тоді на Вашій совісті буде зруйнована сім'я! ШановнийВи обирали дружину по ширині гаманця тестя?з.і. Долярчик може дослухатись до порад - і тоді на Вашій совісті буде зруйнована сім'я!

Але ж це були не наші часи... Шановні... Не наші часи...

Долярчику вже пізно...Мені не повезло: я вибирав жінку не по гаманцю, а по "любові".Змушений був заробляти на родину... І робити висновки...До речі, мені жінка від мене народила не одного хлопчика і не працює жодного дня...У Вас теж жінка не працює?От і добре!А коли до жебркака повзе жебрачка... То біда...Серьожа сьогодні отримав робочу візу в Польщу... Якраз пью коньяк "Бескиди", закусюю сиром Camambert і допомогаю йому із квитками на Варшаву...О, Варшава! Я вперше її побачив у 1991 році... Пам'ятаю, що приїхав нічною електричкою з Катовиць (з Катовиць - о півночі вийшла) - думав вночі буду спати - але поляки такі кумедні - жирували у купе всю ніч - і пісні, і залицяння, і танці...Виліз на Варшава Центральна вранці просто "ніякий"... Зайшов неподалік у Макдональдс - зняв із себе все і в умивальнику майже купався - поляки заходили і дивувалися...У Серьожі вдома сьогодні холодно: Серьожа зараз бреде собі за цигарками та