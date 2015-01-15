Нерухомість у Львові

25 січня 2017 року... Трускавець...
Йде невеликий сніг... Вдень мінус один... вночі було мінусі 7...
- На завтра обіцяють сонечко!, - каже нотаріус, ставлячи печатку на Договір купівлі-продажу 1-к квартири в Трускавці... Квартири, яку купують під курортне здавання в оренду...
- Так, на завтра обіцяють сонечко, - говорить продаван, підраховуючі останні з 25 000 готівкових долярів, які щойно отримав за квартиру...
- Казали до кінця місяця буде сонячно, - сказав покупан, уважно дивлячись на те, як нотаріус вправно ховає печатку до сейфа...
Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих почався...
Особливості проекту:
- здавання ніби-то подобове, але на практиці у Трускавець люде їдуть не на день-два, а на десять або 20...
- квартира поруч із ринком (екологічно чисті продукти) та недалеко від бювету (7-10 хвилин пішки), що є дуже корисним для споживання водлички "Нафтуся".
- здавати на 10 днів дуже вигідно: один раз заселив і цілих 10-20 днів можна пити шампанське, закусюючи чекрвоною ікрою.
- У перервах між шампанським: прогулянка Курортним парком, прослуховування останніх пісеньок Павла Зіброва, годування білочок горішками.
- ввечері - відвідування католицького храму - безкоштовний концерт органної музики;
- зустрічі з інтересними гостями зі всієї України, обмін думками та проектами устрою планети Земля.
- задоволення від того, що несеш людЯм добро, здаючи квартиру з окремим входом у будинок (такий проект) за 200-270 гривень на добу.
Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих закінчився: пройшов рік...
- були періоди, коли квартира була "пустою" по 20 і більше днів.
- ціни на продукти в Трускавці вище, ніж у Львові.
- думка про 10-20 днів здавання трохи похитнулася після численних пропозицій від жвавих хлопців з пропозицією зняти з п'ятниці по понеділок з метою читати привезеній зі Львова дочці поважних батьків книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни мужчины"
В цьому випадку вартість аренди була збільшена до 300 грн. за добу, оскільки докупили ще книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни женщины"
- прийшли до висновку, що всі люде - свині та збоченці: то їм подушки не такі великі, то їм подушки замалі, то рушники без квіточок, а хотіли з квіточками, і таке інше...
- реальна виручка у середньому за рік вийшла на рівень 4 000 гривень на місяць.
- вкладено 25 000 долярів. При реальній виручці в 4 000 гривень (145 долярів) прибутковість:
(145х100)/25 000=0,58 відсотка на місяць або 0,58х12=7 відсотків річних.
Ну ось так...