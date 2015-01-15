Нерухомість у Львові

Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:53

25 січняроку... Трускавець...Йде невеликий сніг... Вдень мінус один... вночі було мінусі 7...- На завтра обіцяють сонечко!, - каже нотаріус, ставлячи печатку на Договір купівлі-продажу 1-к квартири в Трускавці... Квартири, яку купують під курортне здавання в оренду...- Так, на завтра обіцяють сонечко, - говоритьпідраховуючі останні з 25 000 готівкових долярів, які щойно отримав за квартиру...- Казали до кінця місяця буде сонячно, - сказавуважно дивлячись на те, як нотаріус вправно ховає печатку до сейфа...Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих почався...Особливості проекту:- здавання ніби-то подобове, але на практиці у Трускавець люде їдуть не на день-два, а на десять або 20...- квартира поруч із ринком (екологічно чисті продукти) та недалеко від бювету (7-10 хвилин пішки), що є дуже корисним для споживання водлички "Нафтуся".- здавати на 10 днів дуже вигідно: один раз заселив і цілих 10-20 днів можна пити шампанське, закусюючи чекрвоною ікрою.- У перервах між шампанським: прогулянка Курортним парком, прослуховування останніх пісеньок Павла Зіброва, годування білочок горішками.- ввечері - відвідування католицького храму - безкоштовний концерт органної музики;- зустрічі з інтересними гостями зі всієї України, обмін думками та проектами устрою планети Земля.- задоволення від того, що несеш людЯм добро, здаючи квартиру з окремим входом у будинок (такий проект)Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих закінчився:- були періоди, коли квартира була "пустою" по 20 і більше днів.- ціни на продукти в Трускавці вище, ніж у Львові.- думка про 10-20 днів здавання трохи похитнулася після численних пропозицій від жвавих хлопців з пропозицією зняти з п'ятниці по понеділок з метою читати привезеній зі Львова дочці поважних батьків книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни мужчины"В цьому випадку вартість аренди була збільшена до 300 грн. за добу, оскільки докупили ще книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни женщины"- прийшли до висновку, що всі люде - свині та збоченці: то їм подушки не такі великі, то їм подушки замалі, то рушники без квіточок, а хотіли з квіточками, і таке інше...- реальна виручка у середньому за рік вийшла на рівень- вкладено 25 000 долярів. При реальній виручці в 4 000 гривень (145 долярів) прибутковість:(145х100)/25 000=0,58 відсотка на місяць або 0,58х12=7 відсотків річних.Ну ось так...