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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:53

КУРОРТНО-ЛЬВІВСЬКА АРИФМЕТИКА

25 січня 2017 року... Трускавець...
Йде невеликий сніг... Вдень мінус один... вночі було мінусі 7...
- На завтра обіцяють сонечко!, - каже нотаріус, ставлячи печатку на Договір купівлі-продажу 1-к квартири в Трускавці... Квартири, яку купують під курортне здавання в оренду...
- Так, на завтра обіцяють сонечко, - говорить продаван, підраховуючі останні з 25 000 готівкових долярів, які щойно отримав за квартиру...
- Казали до кінця місяця буде сонячно, - сказав покупан, уважно дивлячись на те, як нотаріус вправно ховає печатку до сейфа...

Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих почався...

Особливості проекту:
- здавання ніби-то подобове, але на практиці у Трускавець люде їдуть не на день-два, а на десять або 20...
- квартира поруч із ринком (екологічно чисті продукти) та недалеко від бювету (7-10 хвилин пішки), що є дуже корисним для споживання водлички "Нафтуся".
- здавати на 10 днів дуже вигідно: один раз заселив і цілих 10-20 днів можна пити шампанське, закусюючи чекрвоною ікрою.
- У перервах між шампанським: прогулянка Курортним парком, прослуховування останніх пісеньок Павла Зіброва, годування білочок горішками.
- ввечері - відвідування католицького храму - безкоштовний концерт органної музики;
- зустрічі з інтересними гостями зі всієї України, обмін думками та проектами устрою планети Земля.
- задоволення від того, що несеш людЯм добро, здаючи квартиру з окремим входом у будинок (такий проект) за 200-270 гривень на добу.

Бізнес-проект із купівлі під здавання в оренду квартири в Трускаці для відпочиваючих закінчився: пройшов рік...

- були періоди, коли квартира була "пустою" по 20 і більше днів.
- ціни на продукти в Трускавці вище, ніж у Львові.
- думка про 10-20 днів здавання трохи похитнулася після численних пропозицій від жвавих хлопців з пропозицією зняти з п'ятниці по понеділок з метою читати привезеній зі Львова дочці поважних батьків книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни мужчины"
http://www.samomudr.ru/d2/Moris%20Jaffe ... hchiny.pdf
В цьому випадку вартість аренди була збільшена до 300 грн. за добу, оскільки докупили ще книжку Моріса Яффе та Елізабет Фенвік "Секс в жизни женщины"
http://padaread.com/?book=32606
- прийшли до висновку, що всі люде - свині та збоченці: то їм подушки не такі великі, то їм подушки замалі, то рушники без квіточок, а хотіли з квіточками, і таке інше...
- реальна виручка у середньому за рік вийшла на рівень 4 000 гривень на місяць.
- вкладено 25 000 долярів. При реальній виручці в 4 000 гривень (145 долярів) прибутковість:
(145х100)/25 000=0,58 відсотка на місяць або 0,58х12=7 відсотків річних.

Ну ось так...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:11

akurt Вітаю! Кайфуйте! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:21

Re: Нерухомість у Львові

...виходить, що краще здавати однуху у місті Лева! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:35

1.Нацбанк поднял учетную ставку,доллар до 30 не дотянул,бетон в сторону
2.Наблюдаю за недвигой Трускавца лет 10..вдохновений не вызывает
3.Пришел сосед,дышит тяжело.Живет с женой 20 лет и сказал следующее-Если б 20 лет назад прибил,уже б отсидел и вышел и пошел он обратно к жене)))
PEREC
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:43

  akurt написав:КУРОРТНО-ЛЬВІВСЬКА АРИФМЕТИКА


Особливості проекту:
- здавання ніби-то подобове, але на практиці у Трускавець люде їдуть не на день-два, а на десять або 20...
- вкладено 25 000 долярів. При реальній виручці в 4 000 гривень (145 долярів) прибутковість:
(145х100)/25 000=0,58 відсотка на місяць або 0,58х12=7 відсотків річних.

Ну ось так...


замовлення на проживання та оплата онлайн?
хто контролює заїзд-виїзд-прибирання-стан об"єкту після орендарів?
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:05

  jump написав:
  akurt написав:КУРОРТНО-ЛЬВІВСЬКА АРИФМЕТИКА


Особливості проекту:
- здавання ніби-то подобове, але на практиці у Трускавець люде їдуть не на день-два, а на десять або 20...
- вкладено 25 000 долярів. При реальній виручці в 4 000 гривень (145 долярів) прибутковість:
(145х100)/25 000=0,58 відсотка на місяць або 0,58х12=7 відсотків річних.

Ну ось так...


замовлення на проживання та оплата онлайн?
хто контролює заїзд-виїзд-прибирання-стан об"єкту після орендарів?

... та ото ж бо й воно!...гемор повний! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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