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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:11

Е Дубінський (відомий практик фінтелекту)

Стоит ли инвестировать в недвижимость
https://www.youtube.com/watch?v=jKPusFC99uY

висновок - (див самі), лЮде :)
5% вишка і йуйма гємору :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:11

Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:34

  Долярчик написав:...виходить, що краще здавати однуху у місті Лева! :D


Именно к такому выводу и пришли.

Долярчик!
Вам поаезло!
НарештI реальна проста порада: iневестицiя в Схiдницю. Мiльйон в день на Кульпаркiвськiй не валяються...

Дякую greenzon за вiдео.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:02

  akurt написав:Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.

Про сильный доллар?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:24

  akurt написав:Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.


якщо не важко, киньте кілька ключових моментів.
дякую
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:28

Дайте вгадаю меседж №1 - (відео починається якраз із нього) - виявляється ютуб дозволяє копіювати не просто відео, а й відео із певної часової засічки! (хвантастика вже сьогодні!)
:shock:
https://www.youtube.com/watch?v=7PXMF9_ ... u.be&t=300
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 08:14

  airmax78 написав:
  akurt написав:Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.

Про сильный доллар?


Нi, не про сильний доллар, а про те, куди треба вкладати грошi.
Порада была такою, що Меркель та Макрон образилися, та дiзнавшись про тези выступу заздалегiдь, не прийшши на виступ.
Ключовий момент такий: ГРОШI треба вкладати в США. Для того вони повнiстю змiнили Податкове законодавство, змiни вступають з 1 лютого.

АМЕРИКАНСЬКА АРИФМЕТИКА АРЕНДОДАВЦЯ

1. Зазвичай вартiсть квартиру 1-bedroom (по-нашему «двушка») 1 000 000$. Я взяв крайнiй випадок - крайнiй захiд, San Francisco. Це новобудова.
2.. Студент може зняти кiманту в приватному букинку за 850$. Але квартиру здають за 3 250-4750 $ на мiсяць. Контракт на рiк. Подвiйний депозит (!!!). Вивчають кредитный рейтинг арендатора.
3. Пiдразунок
(4000х100/1000000)х12=4,8% в рiк.
Це тодi, коли американець робить, як ми.
Реально вiн так не робить (банкiвсякий депозит - 0,75% рiчних). Так робить фiрам-забудовник: таких квартир в аренду у будинку 50-60. Виручку самI порахуйте.
4. Простий американець всласть грошi в рощвинений фондовий пинок. Те, про шо як раз i сказав пан Трамп.
5. Бабуся, отнимавшись вiд студента ща кiманту 850$ на мiсядь, живе спiваючI: на харчування достатньо 500$ на мiсядь. Медичне страхованная у неi з 18 рокiв (зараз бабусI уже далеко за 75 i вона як раз збиратиметься вiдбути на властному МерседесI на виставку песикiв). Пальце дуде дешеве, дешевше, нiж у Львовi, то чем би i не поiзати?)
akurt
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