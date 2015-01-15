Нерухомість у Львові

Стоит ли инвестировать в недвижимость
висновок - (див самі), лЮде
5% вишка і йуйма гємору
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:11
Е Дубінський (відомий практик фінтелекту)
Стоит ли инвестировать в недвижимость
висновок - (див самі), лЮде
5% вишка і йуйма гємору
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Додано: Суб 27 січ, 2018 10:11
Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.
Додано: Суб 27 січ, 2018 10:34
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:02
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:24
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:28
Дайте вгадаю меседж №1 - (відео починається якраз із нього) - виявляється ютуб дозволяє копіювати не просто відео, а й відео із певної часової засічки! (хвантастика вже сьогодні!)
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Додано: Нед 28 січ, 2018 08:14
Нi, не про сильний доллар, а про те, куди треба вкладати грошi.
Порада была такою, що Меркель та Макрон образилися, та дiзнавшись про тези выступу заздалегiдь, не прийшши на виступ.
Ключовий момент такий: ГРОШI треба вкладати в США. Для того вони повнiстю змiнили Податкове законодавство, змiни вступають з 1 лютого.
АМЕРИКАНСЬКА АРИФМЕТИКА АРЕНДОДАВЦЯ
1. Зазвичай вартiсть квартиру 1-bedroom (по-нашему «двушка») 1 000 000$. Я взяв крайнiй випадок - крайнiй захiд, San Francisco. Це новобудова.
2.. Студент може зняти кiманту в приватному букинку за 850$. Але квартиру здають за 3 250-4750 $ на мiсяць. Контракт на рiк. Подвiйний депозит (!!!). Вивчають кредитный рейтинг арендатора.
3. Пiдразунок
(4000х100/1000000)х12=4,8% в рiк.
Це тодi, коли американець робить, як ми.
Реально вiн так не робить (банкiвсякий депозит - 0,75% рiчних). Так робить фiрам-забудовник: таких квартир в аренду у будинку 50-60. Виручку самI порахуйте.
4. Простий американець всласть грошi в рощвинений фондовий пинок. Те, про шо як раз i сказав пан Трамп.
5. Бабуся, отнимавшись вiд студента ща кiманту 850$ на мiсядь, живе спiваючI: на харчування достатньо 500$ на мiсядь. Медичне страхованная у неi з 18 рокiв (зараз бабусI уже далеко за 75 i вона як раз збиратиметься вiдбути на властному МерседесI на виставку песикiв). Пальце дуде дешеве, дешевше, нiж у Львовi, то чем би i не поiзати?)
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