Нерухомість у Львові

Стоит ли инвестировать в недвижимость
висновок - (див самі), лЮде
5% вишка і йуйма гємору
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:11
Е Дубінський (відомий практик фінтелекту)
Стоит ли инвестировать в недвижимость
висновок - (див самі), лЮде
5% вишка і йуйма гємору
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Додано: Суб 27 січ, 2018 10:11
Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).
Кто хотел услышать - тот услышал.
Додано: Суб 27 січ, 2018 10:34
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:02
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:24
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:28
Дайте вгадаю меседж №1 - (відео починається якраз із нього) - виявляється ютуб дозволяє копіювати не просто відео, а й відео із певної часової засічки! (хвантастика вже сьогодні!)
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Додано: Нед 28 січ, 2018 08:14
Нi, не про сильний доллар, а про те, куди треба вкладати грошi.
Порада была такою, що Меркель та Макрон образилися, та, дізнавшись про тези виступу заздалегiдь, не прийшли на виступ.
Ключовий момент такий: ГРОШI треба вкладати в США. Це тому, що "...ми сама потужна країна світу та тому, що все найсучасніше створюється саме у нас!".
"Для того ми повнiстю змiнили Податкове законодавство, змiни вступають з 1 лютого".
АМЕРИКАНСЬКА АРИФМЕТИКА АРЕНДОДАВЦЯ
1. Зазвичай вартiсть квартири 1-bedroom (по-нашему «двушка») 1 000 000$. Я взяв крайнiй випадок - крайнiй захiд, San Francisco. Це новобудова.
2.. Студент може зняти кiмнату в приватному букинку за 850$. Але квартиру здають за 3 250-4750-5250 $ на мiсяць. Контракт на рiк. Подвiйний депозит (!!!). Вивчають самі (!!!) кредитний рейтинг арендатора, а не колiр очей та приємні розмови. Що інтересно: якщо арендатор жив більше 3 років, то в разі виселення з депозиту не вираховуються ніякі гроші за пошкодження або "старіння" стін або меблів - бо то є природній процес.
3. Пiдрахунок:
(4000х100/1000000)х12=4,8% в рiк.
Це тодi, коли американець робить, як ми.
Реально вiн так не робить (банкiвський депозит дає - 0,75% рiчних). Так робить фiрма-забудовник: таких квартир в аренду у будинку 50-60. Тобто те, що було відомо з позаминулого сторіччя у нас, і було і в Києві, і у Львові, і в Дніпрі: будують "Прибутковий будинок" ("Доходный дом"). Зрозуміло, що забудовнику квартира обійшлася не в 1 000 000 доларів, а, думаю, в 250 000 долярів. Виручку самі порахуйте. Прибутковість: 4,8х4=19,2 відсотка річних ("грязними", бо всі комунальні витрати та податки входять у вартість аренди. Тобто, "чистий прибуток" значно менше). Зазвичай прибутковість, вища за 10 (десять) відсотків річних, підлягає вивченню податковими органами.
4. Простий американець буде вкладати грошi в розвинений фондовий ринок. Те, про шо як раз i сказав пан Трамп. Купити акції можно просто з мобільного додатку. 1 (одна) хвилина витрат часу. Продати акції можна, лежачі на пляжі на Гавайях, просто з мобільного додатка на iPhone. Витрати часу - 1 (одна) хвилина. Повторю: витрати часу - 1 (одна) хвилина. Гроші опиняються на картковому рахунку (у американця ніколи не буває готвікових коштів більше 20 долярів) вже через 72 години.
5. Бабуся, отримавши вiд студента за кiмнату 850$ на мiсяць, живе спiваючі: на харчування достатньо дорослій людині 500$ на мiсяць. Медичне страхуванная у неi з 18 рокiв (зараз бабусі вже далеко за 75, i вона як раз збиратиметься вiдбути на властному Мерседесі на виставку песикiв). Пальне дуже дешеве, дешевше, нiж у Львовi, то чом би i не поїхати? Співаючи?
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:14
Ехххх. Гамерика, гамерика - це дуже файно, тільки як батяру зі Львова добратись до тих щедрих на річні % заокеанських фондових ринків ???
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