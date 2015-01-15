Нерухомість у Львові

Додано: Нед 28 січ, 2018 08:14

airmax78 написав: akurt написав: Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).

Кто хотел услышать - тот услышал. Вчера полезно было смотреть в прямом эфире выступление господина Трампа в Давосе: он всем дал простой прямой стратегический совет (был синхронный перевод).Кто хотел услышать - тот услышал.

Про сильный доллар? Про сильный доллар?

Нi, не про сильний доллар, а про те, куди треба вкладати грошi.Порада была такою, що Меркель та Макрон образилися, та, дізнавшись про тези виступу заздалегiдь, не прийшли на виступ.Ключовий момент такий:Це тому, що "...ми сама потужна країна світу та тому, що все найсучасніше створюється саме у нас!"."Для того ми повнiстю змiнили Податкове законодавство, змiни вступають з 1 лютого".1. Зазвичай вартiсть квартири 1-bedroom (по-нашему «двушка») 1 000 000$. Я взяв крайнiй випадок - крайнiй захiд, San Francisco. Це новобудова.2.. Студент може зняти кiмнату в приватному букинку за 850$. Але квартиру здають за 3 250-4750-5250 $ на мiсяць. Контракт на рiк. Подвiйний депозит (!!!). Вивчають самі (!!!), а не колiр очей та приємні розмови. Що інтересно: якщо арендатор жив більше 3 років, то в разі виселення з депозиту не вираховуються ніякі гроші за пошкодження або "старіння" стін або меблів - бо то є природній процес.3. Пiдрахунок:(4000х100/1000000)х12=4,8% в рiк.Це тодi, коли американець робить, як ми.Реально вiн так не робить (банкiвський депозит дає - 0,75% рiчних). Так робить фiрма-забудовник: таких квартир в аренду у будинку 50-60. Тобто те, що було відомо з позаминулого сторіччя у нас, і було і в Києві, і у Львові, і в Дніпрі: будують "Прибутковий будинок" (""). Зрозуміло, що забудовнику квартира обійшлася не в 1 000 000 доларів, а, думаю, в 250 000 долярів. Виручку самі порахуйте. Прибутковість: 4,8х4=19,2 відсотка річних ("грязними", бо всі комунальні витрати та податки входять у вартість аренди. Тобто, "чистий прибуток" значно менше). Зазвичай прибутковість, вища за 10 (десять) відсотків річних, підлягає вивченню податковими органами.4. Простий американець буде вкладати грошi вТе, про шо як раз i сказав пан Трамп. Купити акції можно просто з мобільного додатку. 1 (одна) хвилина витрат часу. Продати акції можна, лежачі на пляжі на Гавайях, просто з мобільного додатка на iPhone. Витрати часу - 1 (одна) хвилина. Повторю: витрати часу - 1 (одна) хвилина.(у американця ніколи не буває готвікових коштів більше 20 долярів) вже5. Бабуся, отримавши вiд студента за кiмнату 850$ на мiсяць,на харчування достатньо дорослій людині 500$ на мiсяць. Медичне страхуванная у неi з 18 рокiв (зараз бабусі вже далеко за 75, i вона як раз збиратиметься вiдбути на властному Мерседесі на виставку песикiв). Пальне дуже дешеве, дешевше, нiж у Львовi, то чом би i не поїхати? Співаючи?