Нерухомість у Львові

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:yurko81 Дякую за думку ! Стосовно тих хто викупив... Мені здається, що частково викупили депозиники, що після знижень % ставок банками опинились перед вибором - чи залишатись в банках під мізерні %, чи забирати гроші з банків і пакувати в матрац, чи вкладати в нерухомість. Думаю все таки досить велика частина вклалась в бетон і розуміючи, що зараз на переуступці вони не зароблять профілюють його під здачу в оренду, на що вказують певні натяки від орендодавців на зростаючий навіс на ринку оренди. Іншу частину викуповують забудовники (ч/з довірених осіб) з метою подальшої переуступки, що дає їм можливість одночасно вирішувати декілька завдань - а)заробляти на зміні вартості на етапах будівництва, б) уникати оподаткування, в)показувати що на квартири в їх ЖК є попит, одночасно стимулюючи цим потенційних покупців, що можливо вагаються..
Именно так всё и есть!Поэтому все эти факторы могут привести к складыванию карточного домика.
akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти... Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів... Цього літа візьмуть те саме дешевше...
Це стосується всього ринку жилої нерухомості України. Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015. Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість. Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.
Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. Як в Каїрі. Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.
Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.
akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти... Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів... Цього літа візьмуть те саме дешевше...
Це стосується всього ринку жилої нерухомості України. Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015. Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість. Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.
Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. Як в Каїрі. Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.
Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.
Конечно продолжат снижение, а ещё доллар повытрушивают с населения заниженным курсом,вопрос в другом-какой выход? Какие есть альтернативы вложений,даже,если предположить продажу своей недвижимости сейчас,во что перекладываться? Вот поэтому и несут люди деньги,у кого они ещё есть, в недвижимость, потому что выхода не видят и альтернатив никаких не имеют.
akurt написав:За моїми спостереженнями - почали у Львові потихеньку виставляти... Тому помилка інвесторів - про яку я вже писав - вклалися в бетон ще рік тому - чекають здачі в липні 2018 - програли багато разів... Цього літа візьмуть те саме дешевше...
Це стосується всього ринку жилої нерухомості України. Падіння цін відбувається з 2009. Різке падіння - 2014..2015. Тому з 2008 не бажано було вкладати кошти в укро-нерухомість. Доки ціни не будуть відповідати зарплатам 5-10% найуспішніших і негативним демографічним процесам.
Для Києва "справедливі ціни" - орієнтовно це 500 дол/м2 на окраїні і 1000 дол/міс в центрі. З сучасним ремонтом. Як в Каїрі. Звісно, то ціна на рівні собівартості, а може, й менше. Але для стагнуючої держави то нормальні ціни.
Я впевнений, що найближчі два роки ціни на нерухомість продовжать зниження.
Конечно продолжат снижение, а ещё доллар повытрушивают с населения заниженным курсом,вопрос в другом-какой выход? Какие есть альтернативы вложений,даже,если предположить продажу своей недвижимости сейчас,во что перекладываться? Вот поэтому и несут люди деньги,у кого они ещё есть, в недвижимость, потому что выхода не видят и альтернатив никаких не имеют.
Як на мене якщо вже так кортить влізти в нерухомість і стати, як тут прийнято казати лендлордом, то вже краще це зробити в Польщі! Якщо звісно фінанси дозволяють... бо однуха в Кракові коштує приблизно 40-50к.Є в залежності від району ітд... Але цей варіант як на мене пасує більше Львівянам, бо нам тут близько !
Львівський БатяР написав: Як на мене якщо вже так кортить влізти в нерухомість і стати, як тут прийнято казати лендлордом, то вже краще це зробити в Польщі! Якщо звісно фінанси дозволяють... бо однуха в Кракові коштує приблизно 40-50к.Є в залежності від району ітд... Але цей варіант як на мене пасує більше Львівянам, бо нам тут близько !
Жил бы я во Львове,так бы и сделал,но сейчас злотый укрепился и недвижимость подорожала в долларе,а вот,когда злотый был слабее,тогда было бы неплохо,имея доллар,что-то прикупить.В конце концов через пару лет рентабельность от сдачи в аренду Краковской недвижимости и Львовской, сместиться скорее в пользу Кракова или сравняется. Так что в ту сторону есть смысл поглядывать!
Получається станом на сьогодні при однаковій суммі інвестиції скажімо 50тис. Є, ми отримаємо приблизно однаковий дохід що тут що в Польщі. Там за ті гроші беремо 1к квартиру і здаємо 1300-1500зл. або тут беремо 2к квартиру і маємо 11-12тис.гр. До переваг інвестиціїї в Польщі я б відніс захищеність інвестора (там,наскільки мені відомо гроші ви даєте банку під його гарантіїї і він вже веде розрахунки з забудовником) і стабільність валюти, всетаки злотий не скаче протягом року відносно інших валют на 20%. Цікаво як там вплані інвестування з метою подальшого перепродажу?
Львівський БатяР написав:Получається станом на сьогодні при однаковій суммі інвестиції скажімо 50тис. Є, ми отримаємо приблизно однаковий дохід що тут що в Польщі. Там за ті гроші беремо 1к квартиру і здаємо 1300-1500зл. або тут беремо 2к квартиру і маємо 11-12тис.гр. До переваг інвестиціїї в Польщі я б відніс захищеність інвестора (там,наскільки мені відомо гроші ви даєте банку під його гарантіїї і він вже веде розрахунки з забудовником) і стабільність валюти, всетаки злотий не скаче протягом року відносно інших валют на 20%. Цікаво як там вплані інвестування з метою подальшого перепродажу?
Говорят,что с этим там проблема,цена котлована не отличается практически от цены сданного дома,зарабаток только на аренде в основном.
Продається 2х кімнатна квартира у Львові в центрі міста, 60 кв.м. , кімнати ізольвонві, велика кімната має 26 кв. м., маленька - 14,5 кв.м., частковий ремонт (дві кімнати та ванна з туалетом), кухня та коридор без ремонту. Поверх- 2гий, вікна виходять на фасад та в двір. двір після ремонту, обкладений бруківкою, та стоять ковані лавочки, також є газони. Будинок австрійський, в квартирі є ліпнина. Звертайтесь за номером: 0977829323